Фигурант уголовных дел в челябинском ПФР Орехов попросился на свободу. Скрин

13 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Фигурант уголовных дел о коррупции в Челябинском отделении Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Александр Орехов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии-поселения. Согласно базе данных Копейского горсуда, заявление рассмотрят 29 ноября. «Предмет представления, ходатайства, жалобы: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал: Орехов Александр Константинович», — говорится в карточке дела. В мае этот же суд сменил Орехову вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселения. К тому моменту, с учетом срока в СИЗО, бывший топ-менеджер отбыл более половины от назначенного срока. Орехов был задержан в середине июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги были получены от охранной организации, сотрудничавшей с фондом. Топ-менеджер признал вину и пошел на сделку со следвтием, в рамках которой сообщил правоохранителям информацию о подельниках: главе регионального отделения фонда Викторе Чернобровина и начальнике АХЧ этого же отделения Рудольфе Зайцеве. Они также были задержаны. По примеру Орехова Зайцев также согласился сотрудничать со следствием, но в последующем от своих показаний отказался, соглашение с ним было разорвано. Дело Орехова же выделили в отдельное производство, по итогу он получил четыре года колонии строгого режима, и примерно через полтора года его перевели в колонию-поселение. Чернобровин и Зайцев, в свою очередь, до последнего отрицали свою вину. В январе 2024 года их приговорили к 16 и 9,5 годам колонии строгого режима. Сейчас это решение оспаривается в апелляционной инстанции. На предыдущем заседании по делу в качестве свидетеля стороны обвинения выступила жена Орехова. Ее допрашивали в закрытом от СМИ режиме. После же Чернобровин отметил, что между ним и женщиной когда-то произошел конфликт и призвал учесть этот момент при оценке ее показаний.