Школьник из Нижних Серег (Свердловская область), жестко пнувший на видео девочку, боится расправы. В этом он признался своему другу в переписке, скрины которой опубликовал telegram-канал «Русский меч».
«Мне надо сваливать отсюда. Со школы меня выгоняют, я на учете, и более 100 человек меня ищут. Я в прятки со смертью играюсь… Я же тихонько ударил. Да, на видео жестко, но было-то тихонько», — оправдывался подросток перед другом в ответ на его вопросы. Приятель осудил товарища, заявив, что он «сотворил х***ю (ерунду — прим. URA.RU).
Также провинившийся парень заявил, что девочка якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Видео, на котором подросток-мигрант бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. На кадрах видно, как парень разбегается и со всей силы ударяет школьницу, которая сидит на подоконнике. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, началось расследование. Против школьника могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
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