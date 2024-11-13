«Играю со смертью»: школьник из Нижних Серег, жестко пнувший девочку, боится расправы. Скрин

Школьник из Нижних Серег, жестко пнувший девочку, боится расправы
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Парень опасается, что ему могут отомстить за жестокий поступок (архивное фото) Фото:

Школьник из Нижних Серег (Свердловская область), жестко пнувший на видео девочку, боится расправы. В этом он признался своему другу в переписке, скрины которой опубликовал telegram-канал «Русский меч».

«Мне надо сваливать отсюда. Со школы меня выгоняют, я на учете, и более 100 человек меня ищут. Я в прятки со смертью играюсь… Я же тихонько ударил. Да, на видео жестко, но было-то тихонько», — оправдывался подросток перед другом в ответ на его вопросы. Приятель осудил товарища, заявив, что он «сотворил х***ю (ерунду — прим. URA.RU).

Также провинившийся парень заявил, что девочка якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Видео, на котором подросток-мигрант бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. На кадрах видно, как парень разбегается и со всей силы ударяет школьницу, которая сидит на подоконнике. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, началось расследование. Против школьника могут возбудить дело по статье «Хулиганство».

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Школьник из Нижних Серег (Свердловская область), жестко пнувший на видео девочку, боится расправы. В этом он признался своему другу в переписке, скрины которой опубликовал telegram-канал «Русский меч». «Мне надо сваливать отсюда. Со школы меня выгоняют, я на учете, и более 100 человек меня ищут. Я в прятки со смертью играюсь… Я же тихонько ударил. Да, на видео жестко, но было-то тихонько», — оправдывался подросток перед другом в ответ на его вопросы. Приятель осудил товарища, заявив, что он «сотворил х***ю (ерунду — прим. URA.RU). Также провинившийся парень заявил, что девочка якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Видео, на котором подросток-мигрант бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. На кадрах видно, как парень разбегается и со всей силы ударяет школьницу, которая сидит на подоконнике. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, началось расследование. Против школьника могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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