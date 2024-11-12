В президентском совете высказались о парне, жестоко избившем школьницу в Нижних Сергах

Член СПЧ Ахмедова: парень пнул школьницу в Нижних Сергах ради лайков
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, дети, школьники
В школе Нижних Серег мальчик ударил девочку ради лайков Фото:

В школах нужно вернуть оценки за поведение и исключение учеников по решению педсовета. Так член Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путине (СПЧ) Марина Ахмедова отреагировала на ситуацию в Нижних Сергах (Свердловская область), где подросток с разбега ударил девочку ногой в грудь. Все это он снимал на камеру, чтобы, по словам очевидцев, потом выложить в TikTok и получить лайки.

«Подросток-мигрант с разбега бьет девочку ногой в грудь. Что она ему сделала? Ничего. Ему просто нужны лайки в сети. Мы в СПЧ много говорим об оценке за поведение, она должна быть. А дальше — решение педсовета и исключение. Когда родители потратятся на домашнее обучение, они начнут учить своих детей тому, как можно себя вести с девочками, а как нельзя», — заявила в своем telegram-канале Ахмедова.

Она также обратила внимание, изучая видео, что за кадром слышится женский голос, призывающий к нападению. Ахмедова предположила, что случившееся может оказаться примером травли среди школьниц.

Инцидент произошел 11 ноября. По одной из версий, 15-летний парень поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР, они ведут проверку. Против юноши могут возбудить дело по статьте «Хулиганство».

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В школах нужно вернуть оценки за поведение и исключение учеников по решению педсовета. Так член Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путине (СПЧ) Марина Ахмедова отреагировала на ситуацию в Нижних Сергах (Свердловская область), где подросток с разбега ударил девочку ногой в грудь. Все это он снимал на камеру, чтобы, по словам очевидцев, потом выложить в TikTok и получить лайки. «Подросток-мигрант с разбега бьет девочку ногой в грудь. Что она ему сделала? Ничего. Ему просто нужны лайки в сети. Мы в СПЧ много говорим об оценке за поведение, она должна быть. А дальше — решение педсовета и исключение. Когда родители потратятся на домашнее обучение, они начнут учить своих детей тому, как можно себя вести с девочками, а как нельзя», — заявила в своем telegram-канале Ахмедова. Она также обратила внимание, изучая видео, что за кадром слышится женский голос, призывающий к нападению. Ахмедова предположила, что случившееся может оказаться примером травли среди школьниц. Инцидент произошел 11 ноября. По одной из версий, 15-летний парень поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР, они ведут проверку. Против юноши могут возбудить дело по статьте «Хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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