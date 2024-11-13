Опасный долгострой в Шумихе (Курганская область) планируют продать под снос до конца 2024 года. Власти региона рассчитывают получить за заброшенный объект порядка трех миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. Недострой не могли закончить десятки лет, многие обманутые дольщики умерли, не дождавшись квартир.
«Долгострой в Шумихе готовятся продать на аукционе. Вероятно, что стоимость будет в районе трех миллионов рублей, как изначально устанавливали цену в мэрии округа», — сообщил источник.
Торги по продаже заброшенного долгостроя планируют провести в четвертом квартале 2024 года. Пока власти проводят оценку объекта. Готовность незавершенного объекта строительства составляет 47%.
Опасный недострой должны будут снести до конца 2025 года. Такое решение вынес суд по делу обманутых дольщиков. Также собственник долей в долгострое добились компенсаций. Им выплатили более пяти миллионов рублей. Подробнее об истории противостояния дольщиков с местными властями из-за незаконченной стройки — в материале URA.RU.
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