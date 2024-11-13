Зверское избиение школьницы возмутило главного азербайджанца Екатеринбурга

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински осудил 15-летнего подростка (его папа — азербайджанец, а мама — русская), жестко пнувшего школьницу в Нижних Сергах. В беседе с URA.RU он назвал поступок парня унизительным.
«Мы осуждаем такой поступок. Это просто унизительно. Так относится к девочкам, женщинам нельзя. Возможно, все дело в воспитании этого юноши», — сказал Шыхлински.
Инцидент произошел 11 ноября в школе №2. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — школьница якобы задирала его, и так он решил ей отомстить. Ситуацией заинтересовались следователи СКР. Против парня могут возбудить дело по статье «Хулиганство». Ему пришлось удалить страницу в соцсетях, потому что он попал под шквал негатива. Школьник боится расправы.
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