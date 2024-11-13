Свердловский прокурор устроил разборки из-за главной дорожной стройки Екатеринбурга

Прокурор Свердловской области Борис Крылов инициировал масштабную проверку по факту возможного срыва строительства дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. По словам источника агентства, ревизия коснется сразу двух домов власти.
«К проверке привлечены контрольно-ревизионное управление [мэрии], городская Счетная палата. Они смотрят, как осваивались городские деньги — департаментом строительства и МКУ „Управление капстроительства“. Федеральное казначейство изучает, как тратились средства, выделенные правительством РФ, а [областной] минфин работает по минтрансу. Все это — на личном контроле у Крылова», — передал источник.
По его данным, проверка может вылиться в уголовные дела. В пресс-службе свердловской прокуратуры от комментариев по теме воздержались.
Полностью сдать долгожданную развязку должны к концу года (срок контракта — до декабря). По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.
Генподрядчиком выступает московская компания «Альмакор», испытывающая серьезные финансовые трудности — из-за удорожания стройматериалов и роста цен. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам предприятия в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. А в октябре появилась информация, что «Альмакор» готовится к банкротству. Это уже отразилось на сроках, признавал министр транспорта Александр Толкачев.
По данным URA.RU, фирма сейчас проходит процедуру внешнего наблюдения. При этом работы на участке продолжаются.
Первоначальная стоимость работ — 6,3 миллиарда рублей. Власти планировали увеличить сумму примерно на 1,3 миллиарда.
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