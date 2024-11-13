Курганский суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве бывшего зятя первого губернатора

Обвиняемого в убийстве московского бизнесмена Олега Дубова, являющегося бывшим зятем первого губернатора региона Олега Богомолова, суд оставил в СИЗО. Рассмотрев жалобу Дубова на продление меры пресечения, суд принял решение оставить ее без изменения. Об этом URA.RU рассказали в Курганском областном суде.
«Рассмотрев апелляционную жалобу Дубова Олега Владимировича о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, суд постановил: оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. Дубов пробудет в СИЗО как минимум до 22 ноября.
Мера пресечения была продлена по ходатайству следователей. Они считают, что бывшего зятя Богомолова следует держать под стражей, поскольку он может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей. Дубов был задержан в Москве и доставлен в Курган летом, суд избрал ему ограничение в виде содержания под стражей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут судить Дубова и его подельника Олега Урюпина по делу об убийстве 30-летней давности. Их считают участниками расстрела криминальных бизнесменов Шароянов в декабре 1993 года. Сам Дубов утверждает, что его уже судили за то преступление. Он был признан виновным в укрывательстве преступления и отпущен на поруки.
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