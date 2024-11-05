Курганская полиция показала кадры задержания членов ОПГ в Москве и Сочи

В октябре 2023 года в Сочи оперуполномоченные управления уголовного розыска задержали организатора преступной группы. Его подельник несколькими месяцами ранее был задержан в Москве. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона и показала кадры работы сотрудников уголовного розыска.
«В ходе служебной командировки в октябре 2023 года оперуполномоченные Управления уголовного розыска задержали организатора преступной группы в городе Сочи. Его соучастник задержан в августе текущего года в Москве»,- сообщает telegram-канал ведомства.
На период следствия обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело передано в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане передали в суд дело об убийстве 1993 года. Обвиняемыми являются московский бизнесмен и бывший зять первого курганского губернатора Олег Дубов, а также спортсмен Олег Урюпин, до недавних пор проживавший в Сочи. Их считают виновными в смерти криминальных бизнесменов Шароянов, которые погибли в ходе расстрела в декабре 1993 года.
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