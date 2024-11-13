13 ноября 2024

Курганец ищет свидетелей ДТП, после которого скрылся виновник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
ДТП произошло 12 ноября (архивное фото) Фото:

Житель Курганской области Алексей Никитин ищет свидетелей ДТП, произошедшего 12 ноября на трассе Курган — Тюмень. Виновник скрылся с места происшествия, пишет курганец в соцсетях.

«Ищу свидетелей ДТП на 59 километре трассы Курган — Тюмень. Ищем УАЗ Хантер темного цвета на внедорожной резине. Скрылся с места ДТП», — рассказывает Никитин в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 12 ноября в 09:48. Сообщить любую информацию можно по номеру +7 (982) 927-12-30.

ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень
ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень
Фото:

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Житель Курганской области Алексей Никитин ищет свидетелей ДТП, произошедшего 12 ноября на трассе Курган — Тюмень. Виновник скрылся с места происшествия, пишет курганец в соцсетях. «Ищу свидетелей ДТП на 59 километре трассы Курган — Тюмень. Ищем УАЗ Хантер темного цвета на внедорожной резине. Скрылся с места ДТП», — рассказывает Никитин в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 12 ноября в 09:48. Сообщить любую информацию можно по номеру +7 (982) 927-12-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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