ДТП произошло 12 ноября (архивное фото)
Житель Курганской области Алексей Никитин ищет свидетелей ДТП, произошедшего 12 ноября на трассе Курган — Тюмень. Виновник скрылся с места происшествия, пишет курганец в соцсетях.
«Ищу свидетелей ДТП на 59 километре трассы Курган — Тюмень. Ищем УАЗ Хантер темного цвета на внедорожной резине. Скрылся с места ДТП», — рассказывает Никитин в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло 12 ноября в 09:48. Сообщить любую информацию можно по номеру +7 (982) 927-12-30.
ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень
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