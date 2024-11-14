Российский разведчик, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, предлагал им сдаться

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Алиев предлагал бойцам ВСУ сдаться
Алиев предлагал бойцам ВСУ сдаться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчик-сапер Вооруженных сил (ВС) РФ Закарья Алиев, который в течение трех недель в одиночку отбивал атаки ВСУ на Запорожском направлении, предлагал украинским военнослужащим сдаться. Об этом Алиев рассказал в беседе с РИА Новости.

«Они [ВСУ] нет [не предлагали сдаться]. Но я им предлагал. Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», — рассказал Алиев. Бойцу СВО пришлось в одиночку держать оборону опорного пункта. 

Разведчик-сапер рассказал, что сумел выжить благодаря тому, что в округе было несколько блиндажей, соединенных туннелями. Ранее боец рассказал, как остался на позиции один после гибели сослуживцев. Чтобы как-то выжить, в течение трех недель Алиев питался только луком, найденным на позиции ВСУ.

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Разведчик-сапер Вооруженных сил (ВС) РФ Закарья Алиев, который в течение трех недель в одиночку отбивал атаки ВСУ на Запорожском направлении, предлагал украинским военнослужащим сдаться. Об этом Алиев рассказал в беседе с РИА Новости. «Они [ВСУ] нет [не предлагали сдаться]. Но я им предлагал. Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», — рассказал Алиев. Бойцу СВО пришлось в одиночку держать оборону опорного пункта.  Разведчик-сапер рассказал, что сумел выжить благодаря тому, что в округе было несколько блиндажей, соединенных туннелями. Ранее боец рассказал, как остался на позиции один после гибели сослуживцев. Чтобы как-то выжить, в течение трех недель Алиев питался только луком, найденным на позиции ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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