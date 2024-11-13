Что будет дальше со скандальным делом курганского хирурга Руденко после отказа судьи

В скандальном деле курганского сосудистого хирурга Андрея Руденко случился самоотвод судьи. На третьем заседании судья Андрей Долгих заявил о том, что его супруга работает в больнице, где ранее работал хирург. Это может привести к конфликту интересов, поэтому был заявлен самоотвод.
Стороны по делу не возражали. После принятия, суд принял решение об удовлетворении заявления о самоотводе. Что будет происходить с делом дальше Руденко — узнавал корреспондент URA.RU.
Назначение нового судьи
Как объяснили редакции в пресс-службе горсуда, Долгих в ближайшее время сдаст уголовное дело в канцелярию суда. Далее состоится переназначение судьи.
Кто станет новым председательствующим по делу, станет известно в течение двух-трех рабочих дней. Дело будет передано новому судье.
Когда состоится очередное слушание
Прежде чем возобновить слушания по делу, новому судье придется ознакомиться с делом. После его изучения будет назначена новая дата судебного заседания.
Ранее URA.RU сообщало, что в горсуде произошел самоотвод судьи по делу хирурга Руденко. Врача обвиняют в оказании услуг, приведших к смерти пациентки. Также следователи считают его виновным в получении взятки и мошенничестве со средствами благотворителей.
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