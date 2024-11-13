13 ноября 2024

Что будет дальше со скандальным делом курганского хирурга Руденко после отказа судьи

В Кургане назначат нового судью на скандальное дело врача Руденко
© Служба новостей «URA.RU»
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После отказа судьи Долгих в Кургане проведут переназначение по делу врача
После отказа судьи Долгих в Кургане проведут переназначение по делу врача Фото:

В скандальном деле курганского сосудистого хирурга Андрея Руденко случился самоотвод судьи. На третьем заседании судья Андрей Долгих заявил о том, что его супруга работает в больнице, где ранее работал хирург. Это может привести к конфликту интересов, поэтому был заявлен самоотвод.

Стороны по делу не возражали. После принятия, суд принял решение об удовлетворении заявления о самоотводе. Что будет происходить с делом дальше Руденко — узнавал корреспондент URA.RU.

Назначение нового судьи

Как объяснили редакции в пресс-службе горсуда, Долгих в ближайшее время сдаст уголовное дело в канцелярию суда. Далее состоится переназначение судьи.

Кто станет новым председательствующим по делу, станет известно в течение двух-трех рабочих дней. Дело будет передано новому судье.

Когда состоится очередное слушание

Прежде чем возобновить слушания по делу, новому судье придется ознакомиться с делом. После его изучения будет назначена новая дата судебного заседания.

Ранее URA.RU сообщало, что в горсуде произошел самоотвод судьи по делу хирурга Руденко. Врача обвиняют в оказании услуг, приведших к смерти пациентки. Также следователи считают его виновным в получении взятки и мошенничестве со средствами благотворителей.

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В скандальном деле курганского сосудистого хирурга Андрея Руденко случился самоотвод судьи. На третьем заседании судья Андрей Долгих заявил о том, что его супруга работает в больнице, где ранее работал хирург. Это может привести к конфликту интересов, поэтому был заявлен самоотвод. Стороны по делу не возражали. После принятия, суд принял решение об удовлетворении заявления о самоотводе. Что будет происходить с делом дальше Руденко — узнавал корреспондент URA.RU. Назначение нового судьи Как объяснили редакции в пресс-службе горсуда, Долгих в ближайшее время сдаст уголовное дело в канцелярию суда. Далее состоится переназначение судьи. Кто станет новым председательствующим по делу, станет известно в течение двух-трех рабочих дней. Дело будет передано новому судье. Когда состоится очередное слушание Прежде чем возобновить слушания по делу, новому судье придется ознакомиться с делом. После его изучения будет назначена новая дата судебного заседания. Ранее URA.RU сообщало, что в горсуде произошел самоотвод судьи по делу хирурга Руденко. Врача обвиняют в оказании услуг, приведших к смерти пациентки. Также следователи считают его виновным в получении взятки и мошенничестве со средствами благотворителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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