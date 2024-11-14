Якушев: «Единая Россия» меняет Донбасс к лучшему

14 ноября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уверен, что сейчас жизнь в Донбассе, после присоединения к России, меняется в лучшую сторону Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным провел встречу с первичными организациями партии в донецком регионе. Параллельно с этим делегация осмотрела ряд социальных объектов, которые восстанавливают на территории ДНР в настоящий момент. По итогу выездного мероприятия глава региона сделал вывод: «Единая Россия» меняет Донбасс в лучшую сторону. Сам Якушев обозначил, что восстановление региона — общая работа и победа. «Донбасс — молодой регион России. Но успевший столкнуться с самыми серьезными вызовами и сумевший ответить на них „по-донбасски“. Благодаря решимости и героизму народов ЛНР и ДНР удалось сохранить наш язык и культуру, историческую память русского народа. И сейчас здесь — самая крупная региональная организация „Единой России“… Все, что сегодня меняется в Донбассе, меняется в лучшую сторону», — отметил Владимир Якушев во время форума с участием первичных организаций в ДНР. Слова врио секретаря приводятся на официальном сайте партии. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин также обозначил, что сейчас в регионе все меняется вокруг в лучшую сторону. Во время посещения школы № 1 в Новоазовске, где ведется капитальный ремонт при поддержке Московской области, врио секретаря Генсовета партии также заявил о позитивных изменениях в Донбассе. Он подчеркнул, что все строительные работы выполняются качественно и на совесть, а поддержка Подмосковья значительно способствует этому процессу. На данный момент в школе выполнено уже 68% запланированных работ. Обновленная школа вместит 700 учеников. Владимир Якушев также акцентировал внимание на значении первичных отделений партии в 2024 году, подчеркивая важность работы на местах и взаимодействия с населением. Он заявил о необходимости создания Совета первичных организаций для упрощения помощи людям на всех уровнях, а также обсуждения мотивации членов первичек и увеличения поддержки их проектов. В сентябре исполнилось два года с момента присоединения к России Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что произошедшее в 2022 году стало «триумфом справедливости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным провел встречу с первичными организациями партии в донецком регионе. Параллельно с этим делегация осмотрела ряд социальных объектов, которые восстанавливают на территории ДНР в настоящий момент. По итогу выездного мероприятия глава региона сделал вывод: «Единая Россия» меняет Донбасс в лучшую сторону. Сам Якушев обозначил, что восстановление региона — общая работа и победа. «Донбасс — молодой регион России. Но успевший столкнуться с самыми серьезными вызовами и сумевший ответить на них „по-донбасски“. Благодаря решимости и героизму народов ЛНР и ДНР удалось сохранить наш язык и культуру, историческую память русского народа. И сейчас здесь — самая крупная региональная организация „Единой России“… Все, что сегодня меняется в Донбассе, меняется в лучшую сторону», — отметил Владимир Якушев во время форума с участием первичных организаций в ДНР. Слова врио секретаря приводятся на официальном сайте партии. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин также обозначил, что сейчас в регионе все меняется вокруг в лучшую сторону. Во время посещения школы № 1 в Новоазовске, где ведется капитальный ремонт при поддержке Московской области, врио секретаря Генсовета партии также заявил о позитивных изменениях в Донбассе. Он подчеркнул, что все строительные работы выполняются качественно и на совесть, а поддержка Подмосковья значительно способствует этому процессу. На данный момент в школе выполнено уже 68% запланированных работ. Обновленная школа вместит 700 учеников. Владимир Якушев также акцентировал внимание на значении первичных отделений партии в 2024 году, подчеркивая важность работы на местах и взаимодействия с населением. Он заявил о необходимости создания Совета первичных организаций для упрощения помощи людям на всех уровнях, а также обсуждения мотивации членов первичек и увеличения поддержки их проектов. В сентябре исполнилось два года с момента присоединения к России Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что произошедшее в 2022 году стало «триумфом справедливости».