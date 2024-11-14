В администрации Чебаркуля пояснили, почему разметили фото насильника и убийцы на доске героев СВО

Мэрия Чебаркуля: насильник и убийца Синицын с аллеи героев СВО искупил вину

14 ноября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

В мэрии Чебаркуля считают, что убийца и насильник искупил вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Насильник и убийца Денис Синицын, чью фотографию разместили на аллее героев СВО в городе Чебаркуле Челябинской области, понес наказание за свое преступление. Об этом URA.RU рассказали в администрации Чебаркуля. Факт размещения фотографии ранее вызвал негодование у местных. «На одном из стендов был размещен портрет Дениса Синицына, награжденного медалью „За отвагу“, совершившего в прошлом тяжкое преступление, за которое он понес наказание», — сообщили URA.RU в администрации Чебаркуля. Факт размещения фотографии вызвал неоднозначное отношение жителей, вскоре она была снята. Установку тематических стендов в память о погибших на СВО бойцов инициировали сами жители Чебаркуля. Фотографии собирались и согласовывались с матерями и женами несколько месяцев, добавили в мэрии. «На 13 ноября работы выполнены на 50%, укрепление конструкций не закончено, оценивать качество установки преждевременно», — добавили там. В Чебаркуле ранее местных жителей возмутило появление на аллее героев СВО фотографии насильника и убийцы Синицына. «Он убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко. Мы тогда боялись на улицу выходить! Чебаркуль — город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что, герой?» — задалась вопросом вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова. Фотографию Синицына убрали почти сразу. Вдовы также жаловались, что с ними не согласовали размещенные фото. Сами конструкции, на которых повешены снимки, крайне некачественно установлены. «Я ее не трогаю, а она шатается. Что будет во время сильного ветра?» — задавалась вопросом местная жительница. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Насильник и убийца Денис Синицын, чью фотографию разместили на аллее героев СВО в городе Чебаркуле Челябинской области, понес наказание за свое преступление. Об этом URA.RU рассказали в администрации Чебаркуля. Факт размещения фотографии ранее вызвал негодование у местных. «На одном из стендов был размещен портрет Дениса Синицына, награжденного медалью „За отвагу“, совершившего в прошлом тяжкое преступление, за которое он понес наказание», — сообщили URA.RU в администрации Чебаркуля. Факт размещения фотографии вызвал неоднозначное отношение жителей, вскоре она была снята. Установку тематических стендов в память о погибших на СВО бойцов инициировали сами жители Чебаркуля. Фотографии собирались и согласовывались с матерями и женами несколько месяцев, добавили в мэрии. «На 13 ноября работы выполнены на 50%, укрепление конструкций не закончено, оценивать качество установки преждевременно», — добавили там. В Чебаркуле ранее местных жителей возмутило появление на аллее героев СВО фотографии насильника и убийцы Синицына. «Он убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко. Мы тогда боялись на улицу выходить! Чебаркуль — город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что, герой?» — задалась вопросом вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова. Фотографию Синицына убрали почти сразу. Вдовы также жаловались, что с ними не согласовали размещенные фото. Сами конструкции, на которых повешены снимки, крайне некачественно установлены. «Я ее не трогаю, а она шатается. Что будет во время сильного ветра?» — задавалась вопросом местная жительница.