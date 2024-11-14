Врач рассказала, как передаются рак и диабет. Видео

Врач Соломатина: рак и сахарный диабет чаще поражают родственников
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Прямо от контакта от человека к человеку рак и сахарный диабет не передаются, сообщила врач-диетолог Соломатина
Прямо от контакта от человека к человеку рак и сахарный диабет не передаются, сообщила врач-диетолог Соломатина Фото:

Онкологические заболевания и сахарный диабет могут быть наследственными, и риск их развития увеличивается, если родственники страдали от этих болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что прямой передачи заболеваний от человека к человеку не происходит.

«Прямо от контакта от человека к человеку эти заболевания не передаются. Но это, по крайней мере, то, что известно на сегодняшний день. Генетически повысить риски переноса — да [можно]. Особенно если два человека, скажем, со стороны матери, со стороны отца имеют вот эти слабые места», — сообщила Соломатина «Пятому каналу». В дополнение к этому, врач подчеркнула, что заразиться сахарным диабетом и раком от посторонних невозможно. Вместе с тем, если в семье были случаи данных заболеваний, вероятность их развития у потомков значительно возрастает.

Любое заболевание вызывается тем, что иммунная система по той или иной причине не справляется с нарушениями в организме. Иммунная система человека напрямую зависит от состава микробиома, что влияет на способность организма справляться с заболеваниями, уточнила Соломатина. 

Сбой в иммунной системе увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и рак. Это связано с тем, что иммунитет часто ослабевает из-за необходимости борьбы с различными вирусами и внешними факторами, что отвлекает его от борьбы с другими заболеваниями, отметила врач-диетолог.

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Онкологические заболевания и сахарный диабет могут быть наследственными, и риск их развития увеличивается, если родственники страдали от этих болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что прямой передачи заболеваний от человека к человеку не происходит. «Прямо от контакта от человека к человеку эти заболевания не передаются. Но это, по крайней мере, то, что известно на сегодняшний день. Генетически повысить риски переноса — да [можно]. Особенно если два человека, скажем, со стороны матери, со стороны отца имеют вот эти слабые места», — сообщила Соломатина «Пятому каналу». В дополнение к этому, врач подчеркнула, что заразиться сахарным диабетом и раком от посторонних невозможно. Вместе с тем, если в семье были случаи данных заболеваний, вероятность их развития у потомков значительно возрастает. Любое заболевание вызывается тем, что иммунная система по той или иной причине не справляется с нарушениями в организме. Иммунная система человека напрямую зависит от состава микробиома, что влияет на способность организма справляться с заболеваниями, уточнила Соломатина.  Сбой в иммунной системе увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и рак. Это связано с тем, что иммунитет часто ослабевает из-за необходимости борьбы с различными вирусами и внешними факторами, что отвлекает его от борьбы с другими заболеваниями, отметила врач-диетолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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