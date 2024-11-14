Онкологические заболевания и сахарный диабет могут быть наследственными, и риск их развития увеличивается, если родственники страдали от этих болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что прямой передачи заболеваний от человека к человеку не происходит.
«Прямо от контакта от человека к человеку эти заболевания не передаются. Но это, по крайней мере, то, что известно на сегодняшний день. Генетически повысить риски переноса — да [можно]. Особенно если два человека, скажем, со стороны матери, со стороны отца имеют вот эти слабые места», — сообщила Соломатина «Пятому каналу». В дополнение к этому, врач подчеркнула, что заразиться сахарным диабетом и раком от посторонних невозможно. Вместе с тем, если в семье были случаи данных заболеваний, вероятность их развития у потомков значительно возрастает.
Любое заболевание вызывается тем, что иммунная система по той или иной причине не справляется с нарушениями в организме. Иммунная система человека напрямую зависит от состава микробиома, что влияет на способность организма справляться с заболеваниями, уточнила Соломатина.
Сбой в иммунной системе увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и рак. Это связано с тем, что иммунитет часто ослабевает из-за необходимости борьбы с различными вирусами и внешними факторами, что отвлекает его от борьбы с другими заболеваниями, отметила врач-диетолог.
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