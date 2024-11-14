В Тюмени пройдет новогодний утренник с недетским названием

В Тюмени на одной из баз отдыха пройдет детский новогодний спектакль «Ягучий случай». Анонс мероприятия размещен на сайте по продаже билетов. Некоторым тюменцам название праздника показалось созвучным нецензурному выражению, означающему «неудачное происшествие».
«Уникальная программа, где каждый взрослый почувствует атмосферу Нового года, с головой окунется в сказку и превратится в ребенка. Харизматичная Баба Яга давно живет в сказочном лесу и мечтает что-то изменить в своей жизни, ведь жизнь так сложна и непредсказуема, и в один прекрасный день тот самый „Ягучай случай“ ставит все на свои места», — такой анонс указан на сайте агрегатора по заказу билетов.
Спектакль пройдет в резиденции деда Мороза. На афише указано возрастное ограничение 0+.
Организаторы праздника сообщили корреспонденту URA.RU, что название спектакля образовано от имени главной героини — Бабы Яги. Мероприятие проходит в Тюмени уже второй год и не смущает зрителей, подчеркнули они.
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