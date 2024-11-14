Кремль внимательно следит за США, Путин поддерживает новые выплаты за ранения: о чем рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обсудил ряд актуальных тем, касающихся международных отношений и внутренней политики. Он отметил, что Кремль внимательно следит за происходящими событиями в Соединенных Штатах. Также Песков затронул вопросы увеличения соцвыплат для участников СВО. URA.RU собрало главные заявления Пескова с конференц-колла.
Визовые ограничения со стороны США
В ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждалась проблема незаконных визовых ограничений, введенных США, которые мешают российским представителям эффективно работать в органах Генеральной ассамблеи ООН. Пескову был задан вопрос о том, будет ли Владимир Путин поднимать эту тему с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время слишком рано делать выводы о перспективах конструктивного диалога с новой американской администрацией и отметил, что на данный момент контакты с представителями США отсутствуют. Он также добавил, что существует множество вопросов, вызывающих разногласия, и трудно выделить какой-либо один как приоритетный для обсуждения с Вашингтоном.
Проблемы с авиаперелетами для Владимира Путина
На вопрос о возможных проблемах с авиаперелетами для Владимира Путина Песков ответил, что поездки президента тщательно планируются. Он добавил, что, если возникнут какие-то трудности, это может привести к необходимости перенести контакты на другой уровень, что показывает серьезный подход к работе с зарубежными партнерами. Вопрос возник из-за заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о трудностях с дозаправкой его самолета из-за санкций.
Увеличение выплат для участников СВО
Говоря о повышении социальных выплат, Песков подтвердил, что боевые награды не будут учитываться при расчете новых выплат. Это исключает возможность их влияния на размеры денежного обеспечения. Президент РФ Владимир Путин также считает, что повышение выплат до четырех миллионов рублей участникам спецоперации с инвалидностью — это правильное и справедливое решение, подчеркнул Песков.
Формирование новой администрации Дональда Трампа
Песков прокомментировал процесс формирования кадрового состава будущей администрации Дональда Трампа, отметив, что Кремль, конечно же, наблюдает за происходящими изменениями, но это не является главным приоритетом в данный момент. Он также указал на преждевременность обсуждения конкретных выводов на основе текущих событий.
Спецпосланник по Украине
Песков во время общения с журналистами заявил, что у России нет спецпосланников по Украине и все решения в этом вопросе принимает Владимир Путин. Он отметил, что украинское направление курируется президентом лично, который является Верховным главнокомандующим.
Возврат автомобилей на российский рынок из недружественных стран
Не обошлось на конференции и без вопроса по поводу возможного возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок. Песков отметил, что все страны действуют из прагматических интересов и их решения зависят от экономической целесообразности. Он подчеркнул, что на данный момент не поступало официальных заявлений от европейских автопроизводителей. Основной интерес заключается в насыщении рынка и обеспечении потребителей качественными товарами по доступным ценам.
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