В Челябинске загорелась бывшая птицефабрика экс-замгубернатора Косилова. Фото, видео

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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика рефтинская
На «Рависе» произошел очередной пожар (архивное фото) Фото:

В Челябинске на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов, 14 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Пожар произошел внутри здания птичника, которое сейчас находится на консервации. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Пожар тушили порядка 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.

За последние годы это уже пятое возгорание на птицефабрике «Равис». В 2010 году произошел масштабный пожар, площадь которого составила три тысячи квадратных метров. Производственные цеха тушили тогда несколько часов два десятка единиц спецтехники и 90 человек. К счастью, погибших тогда тоже не было. В 2014 году причиной пожара на «Рависе» стала транспортерная лента в цехе откорма молодняка.

В 2021 году причиной пожара стала молния, которая ударила в крышу птичника во время грозы. Помещения было заполнено птицей, рассказал URA.RU сам Косилов. В июне 2022 года вспыхнула кровля птичника на площади 2300 квадратных метров. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных.

Косилов с 2011 до 2022 года был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». В конце 2023 года он продал 41,02% своей доли в АО «Равис-птицефабрика Сосновская» ООО «Уральская агропромышленная группа».

На «Рависе» загорелся законсервированный птичник
На «Рависе» загорелся законсервированный птичник
14 ноября 2024 года на «Рависе» произошел очередной пожар
14 ноября 2024 года на «Рависе» произошел очередной пожар

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В Челябинске на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов, 14 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, обошлось без пострадавших. Пожар произошел внутри здания птичника, которое сейчас находится на консервации. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Пожар тушили порядка 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. За последние годы это уже пятое возгорание на птицефабрике «Равис». В 2010 году произошел масштабный пожар, площадь которого составила три тысячи квадратных метров. Производственные цеха тушили тогда несколько часов два десятка единиц спецтехники и 90 человек. К счастью, погибших тогда тоже не было. В 2014 году причиной пожара на «Рависе» стала транспортерная лента в цехе откорма молодняка. В 2021 году причиной пожара стала молния, которая ударила в крышу птичника во время грозы. Помещения было заполнено птицей, рассказал URA.RU сам Косилов. В июне 2022 года вспыхнула кровля птичника на площади 2300 квадратных метров. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Косилов с 2011 до 2022 года был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». В конце 2023 года он продал 41,02% своей доли в АО «Равис-птицефабрика Сосновская» ООО «Уральская агропромышленная группа».
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Ссылки по теме
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