В Челябинске загорелась бывшая птицефабрика экс-замгубернатора Косилова. Фото, видео

14 ноября 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

На «Рависе» произошел очередной пожар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов, 14 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, обошлось без пострадавших. Пожар произошел внутри здания птичника, которое сейчас находится на консервации. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Пожар тушили порядка 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. За последние годы это уже пятое возгорание на птицефабрике «Равис». В 2010 году произошел масштабный пожар, площадь которого составила три тысячи квадратных метров. Производственные цеха тушили тогда несколько часов два десятка единиц спецтехники и 90 человек. К счастью, погибших тогда тоже не было. В 2014 году причиной пожара на «Рависе» стала транспортерная лента в цехе откорма молодняка. В 2021 году причиной пожара стала молния, которая ударила в крышу птичника во время грозы. Помещения было заполнено птицей, рассказал URA.RU сам Косилов. В июне 2022 года вспыхнула кровля птичника на площади 2300 квадратных метров. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Косилов с 2011 до 2022 года был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». В конце 2023 года он продал 41,02% своей доли в АО «Равис-птицефабрика Сосновская» ООО «Уральская агропромышленная группа». На «Рависе» загорелся законсервированный птичник Telegram-канал «МЧС Челябинской области» 14 ноября 2024 года на «Рависе» произошел очередной пожар Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов, 14 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о возгорании в поселке Рощино Челябинской области. Открытое горение ликвидировано на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, обошлось без пострадавших. Пожар произошел внутри здания птичника, которое сейчас находится на консервации. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Пожар тушили порядка 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве. За последние годы это уже пятое возгорание на птицефабрике «Равис». В 2010 году произошел масштабный пожар, площадь которого составила три тысячи квадратных метров. Производственные цеха тушили тогда несколько часов два десятка единиц спецтехники и 90 человек. К счастью, погибших тогда тоже не было. В 2014 году причиной пожара на «Рависе» стала транспортерная лента в цехе откорма молодняка. В 2021 году причиной пожара стала молния, которая ударила в крышу птичника во время грозы. Помещения было заполнено птицей, рассказал URA.RU сам Косилов. В июне 2022 года вспыхнула кровля птичника на площади 2300 квадратных метров. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Косилов с 2011 до 2022 года был генеральным директором ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». В конце 2023 года он продал 41,02% своей доли в АО «Равис-птицефабрика Сосновская» ООО «Уральская агропромышленная группа».