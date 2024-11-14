Директора свердловской школы, где избили ученицу, хотят уволить

14 ноября 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Проверку в учреждении запустило министерство образования (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директора школы №2 в Нижних Сергах (Свердловская область), где 15-летний подросток жестоко избил девочку, собираются уволить. Самого нападавшего отчислят. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. «Подростка, ударившего ногой девочку ради хайпа, отчислят из школы… Скорее всего, и директор школы в Нижних Сергах Марина Тараева попрощается со своей работой. В министерстве образования нам сообщили, что в отношении нее инициируется проверка», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. По ее словам, отчисление буйного подростка уже подтвердила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. При этом директор школы заявила, что не видит этому оснований. Инцидент произошел 11 ноября. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как парень разбегается и ногой бьет в грудь девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — школьница задирала его и так он решил ей отомстить. Ситуацией заинтересовались следователи СКР, уже заведено уголовное дело. Парню пришлось удалить страницу в соцсетях, потому что он попал под шквал негатива. Школьник боится расправы. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора школы №2 в Нижних Сергах (Свердловская область), где 15-летний подросток жестоко избил девочку, собираются уволить. Самого нападавшего отчислят. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. «Подростка, ударившего ногой девочку ради хайпа, отчислят из школы… Скорее всего, и директор школы в Нижних Сергах Марина Тараева попрощается со своей работой. В министерстве образования нам сообщили, что в отношении нее инициируется проверка», — написала Ахмедова в своем telegram-канале. По ее словам, отчисление буйного подростка уже подтвердила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. При этом директор школы заявила, что не видит этому оснований. Инцидент произошел 11 ноября. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как парень разбегается и ногой бьет в грудь девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — школьница задирала его и так он решил ей отомстить. Ситуацией заинтересовались следователи СКР, уже заведено уголовное дело. Парню пришлось удалить страницу в соцсетях, потому что он попал под шквал негатива. Школьник боится расправы. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр.