Военкор RT Газдиев показал усыпанную телами военных ВСУ дорогу на Покровск

15 ноября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Усыпанная трупами украинских солдат дорога на Покровск попала на видео Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор RT Мурад Газдиев сообщил о последствиях боевых действий в окрестностях Покровска, где украинские военные оставили сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки убитых товарищей. В своем репортаже Газдиев показал видео с места событий, демонстрирующее разрушенную технику и следы отступления войск. «По уничтоженной американской технике можно буквально составить карту отступления ВСУ. Вот американская БМП стоимостью 3 млн долларов, взрывом ее разнесло на куски. А вот еще одна — в сотне метров дальше по дороге», — говорит Газдиев на видео, подчеркивая масштабы и стоимость потерь военной техники. Газдиев также описал общий вид зоны боевых действий как истерзанный и выжженный. По его словам, в регионе, где ранее происходили активные боевые действия, теперь остались лишь одинокие животные, потерявшие своих хозяев, которые были вынуждены покинуть эти места. Ранее представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ понесли значительные потери в селе Крынки Херсонской области, число погибших превышает пять тысяч человек. Лебедев отметил, что из-за большого количества погибших у украинских боевиков возникают проблемы с размещением тел в подвалах. Кроме того, в Угледаре также наблюдаются серьезные потери среди украинских войск. Сержант ВСУ Станислав Бунятов сообщил о многочисленных случаях гибели солдат при попытке покинуть город, в результате чего подъезды к населенному пункту заставлены телами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военкор RT Мурад Газдиев сообщил о последствиях боевых действий в окрестностях Покровска, где украинские военные оставили сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки убитых товарищей. В своем репортаже Газдиев показал видео с места событий, демонстрирующее разрушенную технику и следы отступления войск. «По уничтоженной американской технике можно буквально составить карту отступления ВСУ. Вот американская БМП стоимостью 3 млн долларов, взрывом ее разнесло на куски. А вот еще одна — в сотне метров дальше по дороге», — говорит Газдиев на видео, подчеркивая масштабы и стоимость потерь военной техники. Газдиев также описал общий вид зоны боевых действий как истерзанный и выжженный. По его словам, в регионе, где ранее происходили активные боевые действия, теперь остались лишь одинокие животные, потерявшие своих хозяев, которые были вынуждены покинуть эти места. Ранее представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ понесли значительные потери в селе Крынки Херсонской области, число погибших превышает пять тысяч человек. Лебедев отметил, что из-за большого количества погибших у украинских боевиков возникают проблемы с размещением тел в подвалах. Кроме того, в Угледаре также наблюдаются серьезные потери среди украинских войск. Сержант ВСУ Станислав Бунятов сообщил о многочисленных случаях гибели солдат при попытке покинуть город, в результате чего подъезды к населенному пункту заставлены телами.