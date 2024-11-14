Сотрудница ведущего предприятия Кургана получила миллионный штраф за подкуп

В Кургане сотрудница одного из промышленных предприятий признана виновной в коммерческом подкупе и оштрафована на 1,1 миллион рублей. Она обеспечивала предприятиям из других регионов пролонгацию договоров поставки и своевременную оплату за денежное вознаграждение. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). <...> Суд назначил ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Курганской области».
Подсудимая, занимая пост инженера в отделе снабжения крупного местного промышленного предприятия, с августа 2021 года по декабрь 2022 года получала финансовые вознаграждения за то, что способствовала продлению контрактов на поставку продукции и обеспечивала своевременные платежи для компаний из других регионов, заинтересованных в долгосрочном партнерстве, пишет надзорное ведомство. На судебном заседании осужденная признала свою вину и выразила раскаяние.
По информации прокуратуры, это уже второй подобный вердикт в ее отношении, предыдущий раз она была оштрафована в августе. Кроме наказания в виде штрафа, суд также конфисковал сумму более 60 тысяч рублей, полученную в результате коммерческого подкупа. Эти деньги, согласно решению суда, обращены в доход государства.
Источник, знакомый с данной ситуацией сообщил, что речь идет о заводе «Кургандормаш». Предприятие является одним из ведущих в Кургане и занимается производством дорожно-строительной и коммунальной техники. Среди продукции завода есть мини-погрузчики, автогудронаторы, чипсиллеры, комбинированные дорожные машины, вакуумные подметально-уборочные машины и другая спецтехника.
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