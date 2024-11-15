Свердловчанки столкнулись с дефицитом важного препарата. Скрин

На Среднем Урале наблюдается дефицит препарата для беременных «Иммуноро Кедрион»

15 ноября 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Беременные с отрицательным резус-фактором столкнулись с нехваткой иммуноглобулина (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Свердловской области наблюдается нехватка антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным с отрицательным резус-фактором крови. Речь идет об итальянском препарате «Иммуноро Кедрион». О проблеме рассказали читатели URA.RU. «На приеме у гинеколога мне рассказали о важности введения иммуноглобулина 'Иммуноро Кедрион' на 28 неделе беременности. Узнав, что у нас с мужем разные резус-факторы — у меня отрицательный, а у него положительный — врач объяснила, что такое несоответствие может привести к резус-конфликту, который негативно скажется на здоровье нашего малыша. Чтобы избежать рисков и осложнений, необходимо ввести данный препарат. Я начала активно искать 'Иммуноро Кедрион' в местных аптеках, но, к сожалению, столкнулась с отсутствием препарата в продаже. После долгих звонков и ходок по аптечным пунктам, мне, наконец, удалось найти его только в одной из крупных аптечных сетей», — поделилась собеседница агентства Наталья из Екатеринбурга. Жительница Серова Евгения утверждает, что ей пришлось заказывать препарат в Москве. «Вторая беременность для меня стала настоящим испытанием, и все из-за резус-конфликта, который был неожиданностью для моей семьи. Каждый раз, когда я прихожу к врачу, я тревожно ожидаю результатов анализа, ведь борьба с антителами требует постоянного контроля. На последнем приеме врач порекомендовала мне приобрести иммуноглобулин и ввести его на 28 неделе беременности. Это известие вызвало у меня еще большую тревогу, потому что в нашем городе я не смогла найти этот препарат в аптеках. Я начала искать его в Екатеринбурге, но там тоже не повезло — поставки были давно прекращены, а оставшиеся запасы расхватали. Лекарство пришлось заказывать в Москве», — отметила свердловчанка. Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил итальянского препарата «Иммуноро Кедрион» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных сетях «Живика» и «Фармленд». В Росздравнадзор направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о серьезной нехватке лекарств в свердловских аптеках, что стало следствием введенных санкций против России иностранными компаниями. Эти ограничения нарушили логистические цепочки, что привело к дефициту жизненно необходимых медикаментов. Особенно остро ощущается нехватка препаратов с леводопой, которые назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Эти лекарства являются ключевыми для поддержания качества жизни пациентов и управления симптомами заболевания. Помимо этого, жители региона столкнулись с отсутствием таких популярных препаратов, как «Золофт», «Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель» и «Феринжект». Скрин: «Живика» Скрин: «Фармленд» Скрин: ЕАПТЕКА Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области наблюдается нехватка антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным с отрицательным резус-фактором крови. Речь идет об итальянском препарате «Иммуноро Кедрион». О проблеме рассказали читатели URA.RU. «На приеме у гинеколога мне рассказали о важности введения иммуноглобулина 'Иммуноро Кедрион' на 28 неделе беременности. Узнав, что у нас с мужем разные резус-факторы — у меня отрицательный, а у него положительный — врач объяснила, что такое несоответствие может привести к резус-конфликту, который негативно скажется на здоровье нашего малыша. Чтобы избежать рисков и осложнений, необходимо ввести данный препарат. Я начала активно искать 'Иммуноро Кедрион' в местных аптеках, но, к сожалению, столкнулась с отсутствием препарата в продаже. После долгих звонков и ходок по аптечным пунктам, мне, наконец, удалось найти его только в одной из крупных аптечных сетей», — поделилась собеседница агентства Наталья из Екатеринбурга. Жительница Серова Евгения утверждает, что ей пришлось заказывать препарат в Москве. «Вторая беременность для меня стала настоящим испытанием, и все из-за резус-конфликта, который был неожиданностью для моей семьи. Каждый раз, когда я прихожу к врачу, я тревожно ожидаю результатов анализа, ведь борьба с антителами требует постоянного контроля. На последнем приеме врач порекомендовала мне приобрести иммуноглобулин и ввести его на 28 неделе беременности. Это известие вызвало у меня еще большую тревогу, потому что в нашем городе я не смогла найти этот препарат в аптеках. Я начала искать его в Екатеринбурге, но там тоже не повезло — поставки были давно прекращены, а оставшиеся запасы расхватали. Лекарство пришлось заказывать в Москве», — отметила свердловчанка. Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил итальянского препарата «Иммуноро Кедрион» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в крупных сетях «Живика» и «Фармленд». В Росздравнадзор направлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о серьезной нехватке лекарств в свердловских аптеках, что стало следствием введенных санкций против России иностранными компаниями. Эти ограничения нарушили логистические цепочки, что привело к дефициту жизненно необходимых медикаментов. Особенно остро ощущается нехватка препаратов с леводопой, которые назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Эти лекарства являются ключевыми для поддержания качества жизни пациентов и управления симптомами заболевания. Помимо этого, жители региона столкнулись с отсутствием таких популярных препаратов, как «Золофт», «Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель» и «Феринжект».