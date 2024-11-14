Теща основателя «Макфы» Белоусова продолжит платить за него коммуналку

15 ноября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов остается прописан в квартире тещи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Теща одного из основателя национализированной «Макфы» и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Маргарита Бутакова, не смогла оспорить отказ признавать зятя пропавшим без вести. А значит продолжит платить за него по коммунальным платежам, так как он прописан в ее квартире. Информация о неудачном оспаривании отказа появилась в базе данных Челябинского облсуда. «Дело особого производства о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Решение оставлено без изменения», — сообщается в карточке дела. Новость по теме Суд в Челябинске отказался признавать экс-депутата Госдумы пропавшим без вести Бутакова обратилась в суд с просьбой признать зятя пропавшим без вести, чтобы впоследствии получить возможность выписать его из квартиры, тем самым уменьшив квартплату за жилье или продать его. В Центральном райсуде ей отказали. Ранее Калининский райсуд Челябинска также отказался признавать бывшего парламентария пропавшим. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Белоусова, назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной. По его словам, он впервые столкнулся с подобным случаем, когда действующего депутата Госдумы, одно из высших должностных лиц в системе власти РФ (на момент пропажи Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) уже два года не ищут и не признают без вести пропавшим. Местонахождение Белоусова неизвестно с августа 2022 года. Он пропал перед оглашением приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. По итогу суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 млн рублей. Вместе с парламентарием на скамье подсудимых оказалась его теща Бутакова. Ее также признали виновной, но назначили условный срок. Адвокатам удалось оспорить приговор в Верховном суде РФ и вернуть дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение также оспаривается. Защита считает, что их клиента лишили полномочий депутата незаконно. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теща одного из основателя национализированной «Макфы» и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Маргарита Бутакова, не смогла оспорить отказ признавать зятя пропавшим без вести. А значит продолжит платить за него по коммунальным платежам, так как он прописан в ее квартире. Информация о неудачном оспаривании отказа появилась в базе данных Челябинского облсуда. «Дело особого производства о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Решение оставлено без изменения», — сообщается в карточке дела. Бутакова обратилась в суд с просьбой признать зятя пропавшим без вести, чтобы впоследствии получить возможность выписать его из квартиры, тем самым уменьшив квартплату за жилье или продать его. В Центральном райсуде ей отказали. Ранее Калининский райсуд Челябинска также отказался признавать бывшего парламентария пропавшим. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Белоусова, назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной. По его словам, он впервые столкнулся с подобным случаем, когда действующего депутата Госдумы, одно из высших должностных лиц в системе власти РФ (на момент пропажи Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) уже два года не ищут и не признают без вести пропавшим. Местонахождение Белоусова неизвестно с августа 2022 года. Он пропал перед оглашением приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. По итогу суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 млн рублей. Вместе с парламентарием на скамье подсудимых оказалась его теща Бутакова. Ее также признали виновной, но назначили условный срок. Адвокатам удалось оспорить приговор в Верховном суде РФ и вернуть дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение также оспаривается. Защита считает, что их клиента лишили полномочий депутата незаконно. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.