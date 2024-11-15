Раскрыта средняя зарплата таксиста в Москве: почти вдвое больше зарплат в Екатеринбурге

В Москве водители в такси в среднем зарабатывают 153 тысячи рублей, однако для этого им приходится работать 11 часов в сутки. Соответствующая информация приводится в исследовании, проведенного аналитиками платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar.
«Водители такси как в Москве, так и в большинстве российских регионов, зачастую работают на износ. Для достижения заработка в 153 тысячи рублей им нужно трудиться в среднем почти половину дня — порядка 11 часов в сутки», — передает «Лента.ру»» информацию из исследования.
В августе и сентябре средний доход таксистов в столице колебался в пределах 151-152 тысяч рублей, достигнув в августе 151 953 рублей, а в сентябре — 151 154 рублей. В октябре средняя зарплата увеличилась до 155 849 рублей. Эксперты в исследовании также указывают на то, что значительная доля заработка уходит на различные комиссии. В частности, отчисления в пользу таксопарков в Москве составляют около 3%, тогда как комиссия агрегаторов достигает приблизительно 22%. Следует учитывать и другие расходы, такие как аренда автомобиля и его заправка, которые в среднем обходятся московским таксистам в 89 тысяч рублей в месяц. Если бы не эти расходы, доходы таксистов могли бы быть значительно выше и составлять около 314 тысяч рублей.
Ранее замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко сообщил, что средняя зарплата в городе с января по май выросла до 94 тысяч рублей, что на 20,5% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что самые медленные темпы роста зарплаты у екатеринбуржцев, которые работают в сферах спорта и культуры.
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