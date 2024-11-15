Жога рассказал уральским мэрам, как хоронить погибших бойцов СВО

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога потребовал от уральских мэров должным образом организовывать похороны погибших участников спецоперации РФ на Украине. На заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде он заострил внимание на обеспечении выплат, организации поминальных обедов и вручении наград семьям солдат, передает корреспондент URA.RU.
«Еще важное направление — проводы в последний путь погибших героев. Предусмотрены выплаты на погребение, поминальные обеды, надо это сделать повсеместно. Многие семьи выпрашивают награды своим родным и близким, которые погибли. Они не должны этого делать, все должно вручаться с участием должностных лиц, достойно», — сказал Жога.
По его словам, мэрам необходимо лично присутствовать на прощаниях с бойцами, а не делегировать такие мероприятия подчиненным. «Это дорогого стоит для семьи. Прошу уделить этому особое внимание», — добавил полпред.
Уральский полпред особенно тщательно относится к теме СВО и поддержке солдат. На форуме «Города России» он также призвал мэров создать социальные паспорта семьям погибших участников спецоперации и реализовать целый ряд социальных мер. Кроме того, Жога вместе с главой СПЧ Валерием Фадеевым обсудил вопросы соблюдения прав военнослужащих и заручился поддержкой.
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