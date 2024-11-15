Песков заявил о надежде на диалог с США после победы Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде на возобновления диалога с США после победы Дональда Трампа на выборах президента Штатов. Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время такого диалога не существует, но возникает надежда на его восстановление.
«Есть надежда, скромная надежда, что диалог на более низком уровне хотя бы возобновится, потому что сейчас его просто нет», — заявил Песков в беседе с The New York Times. По его словам, восстановить диалог теперь становится более реально.
Тем не менее, Песков также указал на необходимость реалистичного взгляда на ситуацию. Он подчеркнул различия между предвыборными обещаниями и реальными действиями после вступления в должность.
«Но в то же время мы не будем надевать розовые очки. Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все становится по-другому», — отметил пресс-секретарь президента России.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он уже занимал эту должность с 2017 по 2021 годы. Трамп стал первым политиком в США с XIX века, который смог вернуться в Белый дом спустя четыре года после окончания своего первого срока. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам с признанием поражения, а действующий президент Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поздравил его с победой.
Коллегия выборщиков от штатов должна будет проголосовать 17 декабря в соответствии с результатами голосования избирателей. Результаты выборов будут официально утверждены новым составом конгресса 6 января. Инаугурация новоизбранного президента запланирована на 20 января.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.