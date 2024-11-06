06 ноября 2024

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

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новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Камала Харрис, кандидат от демократов, признала свое поражение на президентских выборах в США. Об этом она заявила во время своего выступления в Университете Говарда в Вашингтоне, где она получила образование.

В своей речи Харрис подчеркнула важность признания результатов выборов. «Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис.

Харрис также выразила благодарность своей предвыборной команде, Джо Байдену и всем, кто поддержал ее кандидатуру. Она подчеркнула, что несмотря на поражение в выборах, борьба за ценности, которые она представляла в ходе кампании, продолжается.

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Камала Харрис, кандидат от демократов, признала свое поражение на президентских выборах в США. Об этом она заявила во время своего выступления в Университете Говарда в Вашингтоне, где она получила образование. В своей речи Харрис подчеркнула важность признания результатов выборов. «Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис. Харрис также выразила благодарность своей предвыборной команде, Джо Байдену и всем, кто поддержал ее кандидатуру. Она подчеркнула, что несмотря на поражение в выборах, борьба за ценности, которые она представляла в ходе кампании, продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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