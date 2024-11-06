Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

07 ноября 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Камала Харрис, кандидат от демократов, признала свое поражение на президентских выборах в США. Об этом она заявила во время своего выступления в Университете Говарда в Вашингтоне, где она получила образование. В своей речи Харрис подчеркнула важность признания результатов выборов. «Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис. Харрис также выразила благодарность своей предвыборной команде, Джо Байдену и всем, кто поддержал ее кандидатуру. Она подчеркнула, что несмотря на поражение в выборах, борьба за ценности, которые она представляла в ходе кампании, продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камала Харрис, кандидат от демократов, признала свое поражение на президентских выборах в США. Об этом она заявила во время своего выступления в Университете Говарда в Вашингтоне, где она получила образование. В своей речи Харрис подчеркнула важность признания результатов выборов. «Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис. Харрис также выразила благодарность своей предвыборной команде, Джо Байдену и всем, кто поддержал ее кандидатуру. Она подчеркнула, что несмотря на поражение в выборах, борьба за ценности, которые она представляла в ходе кампании, продолжается.