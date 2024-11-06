Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

Камала Харрис, кандидат от демократов, признала свое поражение на президентских выборах в США. Об этом она заявила во время своего выступления в Университете Говарда в Вашингтоне, где она получила образование.
В своей речи Харрис подчеркнула важность признания результатов выборов. «Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис.
Харрис также выразила благодарность своей предвыборной команде, Джо Байдену и всем, кто поддержал ее кандидатуру. Она подчеркнула, что несмотря на поражение в выборах, борьба за ценности, которые она представляла в ходе кампании, продолжается.
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