15 ноября 2024

Парня, избившего школьницу в Нижних Сергах, могут посадить на семь лет

СК предъявил обвинение в хулиганстве школьнику, избившему девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, охрана правопорядка, следственный комитет рф, сотрудник ск
Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр Фото:

СК предъявил обвинение в хулиганстве 14-летнему Эдуарду, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России.

«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить,, а напавшего на девочку подростка — отчислить.

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СК предъявил обвинение в хулиганстве 14-летнему Эдуарду, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России. «Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить,, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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