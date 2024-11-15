Парня, избившего школьницу в Нижних Сергах, могут посадить на семь лет

СК предъявил обвинение в хулиганстве 14-летнему Эдуарду, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России.
«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить,, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
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