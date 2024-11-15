Парня, избившего школьницу в Нижних Сергах, могут посадить на семь лет

СК предъявил обвинение в хулиганстве школьнику, избившему девочку

16 ноября 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU СК предъявил обвинение в хулиганстве 14-летнему Эдуарду, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России. «Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить,, а напавшего на девочку подростка — отчислить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СК предъявил обвинение в хулиганстве 14-летнему Эдуарду, пнувшему с разбегу школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Информационного центра СК России. «Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по статье 213 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить,, а напавшего на девочку подростка — отчислить.