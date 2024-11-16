Стала известна причина обрушения кровли на шахте в Кузбассе

В Кузбассе обрушение кровли на шахте «Таштагольская» произошло из-за подземного точка. Его магнитуда составила 5,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в местной прокуратуре.
«Обрушение горной массы с кровли на шахте „Таштагольская“ в Кузбассе произошло после подземного толчка с энергетическим классом 5,4», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что на место выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко. На данный момент идет проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.
Также в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах. Под завалами в результате обрушения кровли может находиться один человек, для его спасения на место выехали горноспасатели.
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