Стала известна причина обрушения кровли на шахте в Кузбассе

В Кузбассе кровля на шахте обрушилась из-за подземного толчка
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Из-за подземного толчка на шахте в Кузбассе обрушилась кровля
Из-за подземного толчка на шахте в Кузбассе обрушилась кровля Фото:

В Кузбассе обрушение кровли на шахте «Таштагольская» произошло из-за подземного точка. Его магнитуда составила 5,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в местной прокуратуре. 

«Обрушение горной массы с кровли на шахте „Таштагольская“ в Кузбассе произошло после подземного толчка с энергетическим классом 5,4», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что на место выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко. На данный момент идет проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. 

Также в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах. Под завалами в результате обрушения кровли может находиться один человек, для его спасения на место выехали горноспасатели. 

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В Кузбассе обрушение кровли на шахте «Таштагольская» произошло из-за подземного точка. Его магнитуда составила 5,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в местной прокуратуре.  «Обрушение горной массы с кровли на шахте „Таштагольская“ в Кузбассе произошло после подземного толчка с энергетическим классом 5,4», — заявили в прокуратуре. Отмечается, что на место выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко. На данный момент идет проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.  Также в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах. Под завалами в результате обрушения кровли может находиться один человек, для его спасения на место выехали горноспасатели. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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