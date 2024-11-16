Программа «Время героев», помогающая участникам СВО попасть во власть, набирает обороты

За сутки с начала объявления регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило 4450 заявок. Высокий темп регистрации участников дополнительного набора отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
«За первые сутки уже зарегистрировались 4450 участников. Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны», — приводятся слова Комиссарова на сайте программы «Время героев».
В ходе заседания Общественного совета программы 14 ноября было объявлено о начале создания второго потока обучения. Регистрация началась в 0:00 по московскому времени 15 ноября. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, второй поток образовательной программы был запущен из-за высокого спроса и большого интереса со стороны вернувшихся участников боевых действий. «Курсы востребованы теми, кто вернулся из зоны СВО. И эти люди сами востребованы в обществе — на них равняются, их воспринимают как героев», — отметил Песков.
На данный момент 12 участников первого потока получили назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Еще несколько участников программы также вскоре перейдут на новые места работы.
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