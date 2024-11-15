Следователи хотят отправить в СИЗО подростка, избившего школьницу в Нижних Сергах

Следствие хочет отправить в СИЗО подростка, который с разбега пнул школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Следствие планирует запросить заключение в изоляторе на два месяца.
«Следствие будет просить отправить школьника в СИЗО на два месяца», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Подростка уже задержали, ему грозит семь лет тюрьмы по обвинению в хулиганстве, которое предъявил местный Следственный комитет.
Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
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