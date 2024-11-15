Происшествия Криминал Следователи хотят отправить в СИЗО подростка, избившего школьницу в Нижних Сергах В Нижних Сергах подростка, пнувшего с разбега школьницу, могут отправить в СИЗО 16 ноября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Следствие попросит отправить школьника в СИЗО на два месяца (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следствие хочет отправить в СИЗО подростка, который с разбега пнул школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Следствие планирует запросить заключение в изоляторе на два месяца. «Следствие будет просить отправить школьника в СИЗО на два месяца», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Подростка уже задержали, ему грозит семь лет тюрьмы по обвинению в хулиганстве, которое предъявил местный Следственный комитет. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следствие хочет отправить в СИЗО подростка, который с разбега пнул школьницу в Нижних Сергах (Свердловская область). Следствие планирует запросить заключение в изоляторе на два месяца. «Следствие будет просить отправить школьника в СИЗО на два месяца», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Подростка уже задержали, ему грозит семь лет тюрьмы по обвинению в хулиганстве, которое предъявил местный Следственный комитет. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям