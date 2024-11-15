15 ноября 2024

Александр Орел подал документы на конкурс по выборам главы Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер подал документы в облизбирком для выдвижения на пост губернатора. Челябинск , выборы, увольнение, кресло, вакансия, кандидат
Врио главы Коркино Александр Орел будет участвовать конкурсе на кресло мэра Фото:

Врио главы Коркино Челябинской области Александр Орел подал заявку для участия в конкурсе на должность мэра Коркинского муниципального округа. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Подал документы для участия в конкурсе по избранию главы. Прошло две недели, как работаю в муниципалитете. Каждый день получаю многочисленные сообщения, общаюсь с людьми на улицах и встречах и понимаю, что они ждут изменений к лучшему», — написал Орел.

Временно исполняющий обязанности мэра уточнил, что уже имеет идеи по решению некоторых вопросов, которые волнуют коркинцев. Он также выразил надежду, что сможет применить свой опыт в будущей работе.

Как ранее писало URA.RU, исполняющим обязанности главы Коркинского округа Александр Орел стал после ухода в отставку мэра Натальи Лощининой. Решение она приняла после цыганских погромов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Для этого он покинул пост главы Ленинского района Челябинска.

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Врио главы Коркино Челябинской области Александр Орел подал заявку для участия в конкурсе на должность мэра Коркинского муниципального округа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Подал документы для участия в конкурсе по избранию главы. Прошло две недели, как работаю в муниципалитете. Каждый день получаю многочисленные сообщения, общаюсь с людьми на улицах и встречах и понимаю, что они ждут изменений к лучшему», — написал Орел. Временно исполняющий обязанности мэра уточнил, что уже имеет идеи по решению некоторых вопросов, которые волнуют коркинцев. Он также выразил надежду, что сможет применить свой опыт в будущей работе. Как ранее писало URA.RU, исполняющим обязанности главы Коркинского округа Александр Орел стал после ухода в отставку мэра Натальи Лощининой. Решение она приняла после цыганских погромов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Для этого он покинул пост главы Ленинского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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