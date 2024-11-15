Александр Орел подал документы на конкурс по выборам главы Коркино

16 ноября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Врио главы Коркино Александр Орел будет участвовать конкурсе на кресло мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио главы Коркино Челябинской области Александр Орел подал заявку для участия в конкурсе на должность мэра Коркинского муниципального округа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Подал документы для участия в конкурсе по избранию главы. Прошло две недели, как работаю в муниципалитете. Каждый день получаю многочисленные сообщения, общаюсь с людьми на улицах и встречах и понимаю, что они ждут изменений к лучшему», — написал Орел. Временно исполняющий обязанности мэра уточнил, что уже имеет идеи по решению некоторых вопросов, которые волнуют коркинцев. Он также выразил надежду, что сможет применить свой опыт в будущей работе. Как ранее писало URA.RU, исполняющим обязанности главы Коркинского округа Александр Орел стал после ухода в отставку мэра Натальи Лощининой. Решение она приняла после цыганских погромов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Для этого он покинул пост главы Ленинского района Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио главы Коркино Челябинской области Александр Орел подал заявку для участия в конкурсе на должность мэра Коркинского муниципального округа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Подал документы для участия в конкурсе по избранию главы. Прошло две недели, как работаю в муниципалитете. Каждый день получаю многочисленные сообщения, общаюсь с людьми на улицах и встречах и понимаю, что они ждут изменений к лучшему», — написал Орел. Временно исполняющий обязанности мэра уточнил, что уже имеет идеи по решению некоторых вопросов, которые волнуют коркинцев. Он также выразил надежду, что сможет применить свой опыт в будущей работе. Как ранее писало URA.RU, исполняющим обязанности главы Коркинского округа Александр Орел стал после ухода в отставку мэра Натальи Лощининой. Решение она приняла после цыганских погромов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Для этого он покинул пост главы Ленинского района Челябинска.