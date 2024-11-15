Александр Орел подал документы на конкурс по выборам главы Коркино

Врио главы Коркино Челябинской области Александр Орел подал заявку для участия в конкурсе на должность мэра Коркинского муниципального округа. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Подал документы для участия в конкурсе по избранию главы. Прошло две недели, как работаю в муниципалитете. Каждый день получаю многочисленные сообщения, общаюсь с людьми на улицах и встречах и понимаю, что они ждут изменений к лучшему», — написал Орел.
Временно исполняющий обязанности мэра уточнил, что уже имеет идеи по решению некоторых вопросов, которые волнуют коркинцев. Он также выразил надежду, что сможет применить свой опыт в будущей работе.
Как ранее писало URA.RU, исполняющим обязанности главы Коркинского округа Александр Орел стал после ухода в отставку мэра Натальи Лощининой. Решение она приняла после цыганских погромов, последовавших за убийством женщины-таксистки. Для этого он покинул пост главы Ленинского района Челябинска.
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