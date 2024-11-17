17 ноября 2024

Bloomberg развеял мечты Киева о разрешении Байдена бить ракетами ATACMS по РФ

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Разрешение США не обязательно может удовлетворить все потребности Киева, пишет Bloomberg
Разрешение США не обязательно может удовлетворить все потребности Киева, пишет Bloomberg Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разрешение США на удары ВСУ вглубь России американским оружием может не учесть все пожелания Киева. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

«Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли зайдет так далеко, как запросила Украина», — говорится в материале. В публикации Bloomberg ссылается на источники, осведомленные с ситуацией, но отказавшиеся раскрыть свое имя.

Президент США Джо Байден ранее одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом стало известно вечером 17 ноября из материалов крупнейших международных изданий. По информации Reuters, ВСУ могут воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Газета The New York Times сообщала, что некоторые чиновники США испугались решению Байдена, а в Пентагоне выступили против передачи американских ракет Киеву.

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Разрешение США на удары ВСУ вглубь России американским оружием может не учесть все пожелания Киева. Об этом рассказало агентство Bloomberg. «Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли зайдет так далеко, как запросила Украина», — говорится в материале. В публикации Bloomberg ссылается на источники, осведомленные с ситуацией, но отказавшиеся раскрыть свое имя. Президент США Джо Байден ранее одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом стало известно вечером 17 ноября из материалов крупнейших международных изданий. По информации Reuters, ВСУ могут воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Газета The New York Times сообщала, что некоторые чиновники США испугались решению Байдена, а в Пентагоне выступили против передачи американских ракет Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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