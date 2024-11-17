Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предостерег США от последствий возможного разрешения на удары ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это действие вызовет жесткий ответ со стороны РФ. Об этом Слуцкий заявил в интервью агентству РИА Новости, реагируя на сообщения американской прессы о санкционировании президентом США Джо Байденом использования Украиной данных ракет для нанесения ударов.
«Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как „кровавый Джо“. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», — сказал Слуцкий.
Слуцкий подчеркнул, что удары по Курской области могут привести к серьезной эскалации конфликта. По его мнению, такие действия со стороны США требуют ответа не только в контексте украинского конфликта, но и в более широком аспекте предотвращения глобального противостояния.
Президент США Джо Байден ранее одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом стало известно вечером 17 ноября из материалов крупнейших международных изданий. По информации Reuters, ВСУ могут воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Газета The New York Times сообщала, что некоторые чиновники США испугались решению Байдена, а в Пентагоне выступили против передачи американских ракет Киеву.
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