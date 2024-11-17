17 ноября 2024
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Водителей ЯНАО предупредили о гололеде на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Янао гололед превысит 35 миллиметров
В Янао гололед превысит 35 миллиметров Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 ноября прогнозируется сильное гололедно-изморозевое отложение. Его диаметр будет составлять более 35 миллиметров, сообщили в региональном ГУ МЧС России и департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«18 ноября на территории округа ожидается гололед», — пишет дептранс в своем telegram-канале. «Сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более», — дополняет МЧС.

Ведомства просят водителей соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим, не маневрировать, быть внимательными на пешеходных зонах, а также быть бдительными и осторожными. По возможности стоит отказаться от выезда на загородные трассы.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 ноября прогнозируется сильное гололедно-изморозевое отложение. Его диаметр будет составлять более 35 миллиметров, сообщили в региональном ГУ МЧС России и департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «18 ноября на территории округа ожидается гололед», — пишет дептранс в своем telegram-канале. «Сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более», — дополняет МЧС. Ведомства просят водителей соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим, не маневрировать, быть внимательными на пешеходных зонах, а также быть бдительными и осторожными. По возможности стоит отказаться от выезда на загородные трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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