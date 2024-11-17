Водителей ЯНАО предупредили о гололеде на трассах

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 ноября прогнозируется сильное гололедно-изморозевое отложение. Его диаметр будет составлять более 35 миллиметров, сообщили в региональном ГУ МЧС России и департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«18 ноября на территории округа ожидается гололед», — пишет дептранс в своем telegram-канале. «Сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35 мм и более», — дополняет МЧС.
Ведомства просят водителей соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим, не маневрировать, быть внимательными на пешеходных зонах, а также быть бдительными и осторожными. По возможности стоит отказаться от выезда на загородные трассы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!