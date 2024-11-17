Сын Трампа указал на психические отклонения у разрешивших удары ВСУ вглубь РФ

Военно-промышленный комплекс Америки стремится инициировать третью мировую войну перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его сын Трамп-младший, комментируя новость о разрешении для ВСУ наносить удары вглубь РФ, и назвал принявших решение «имбецилами».
«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать Третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — рассказал Трамп-младший на своей странице в соцсети X.
Мировые СМИ вечером 17 ноября написали о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь РФ американским оружием. Белый дом отказался от комментариев, писало Reuters. Подробнее о том, почему США молча изменили позицию и чего ждать после решения Байдена, — в материале URA.RU.
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