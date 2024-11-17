17 ноября 2024

Сын Трампа указал на психические отклонения у разрешивших удары ВСУ вглубь РФ

Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь территорий России
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп-младший выступил в то время, как его отец до сих пор не комментировал произошедшее
Трамп-младший выступил в то время, как его отец до сих пор не комментировал произошедшее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военно-промышленный комплекс Америки стремится инициировать третью мировую войну перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его сын Трамп-младший, комментируя новость о разрешении для ВСУ наносить удары вглубь РФ, и назвал принявших решение «имбецилами».

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать Третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — рассказал Трамп-младший на своей странице в соцсети X.

Мировые СМИ вечером 17 ноября написали о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь РФ американским оружием. Белый дом отказался от комментариев, писало Reuters. Подробнее о том, почему США молча изменили позицию и чего ждать после решения Байдена, — в материале URA.RU.

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Военно-промышленный комплекс Америки стремится инициировать третью мировую войну перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил его сын Трамп-младший, комментируя новость о разрешении для ВСУ наносить удары вглубь РФ, и назвал принявших решение «имбецилами». «Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать Третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — рассказал Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Мировые СМИ вечером 17 ноября написали о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь РФ американским оружием. Белый дом отказался от комментариев, писало Reuters. Подробнее о том, почему США молча изменили позицию и чего ждать после решения Байдена, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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