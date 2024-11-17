CNN: Байден несколько месяцев решался на разрешение ВСУ бить по РФ

Президент США Джо Байден принял решение разрешить Украине использовать американские армейские тактические ракетные системы (ATACMS) против России после долгих месяцев обдумывания. Это решение было вызвано необходимостью поддержки Украины в контексте нарастающей военной активности.
«Байден разрешил Украине использовать мощное американское оружие дальнего радиуса действия на территории России», — сообщили два официальных лица США, знакомые с этим решением. Эта мера стала ответом на усиление военной активности под Курском.
Согласно словам американского чиновника, основной целью использования ракет ATACMS является удержание территорий в Курской области, чтобы повлиять на будущие мирные переговоры с Россией. Ракеты предназначены для использования в первую очередь в этом регионе, где сконцентрирована часть российских войск.
Президент США Джо Байден ранее одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом стало известно вечером 17 ноября из материалов крупнейших международных изданий. По информации Reuters, ВСУ могут воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Газета The New York Times сообщала, что некоторые чиновники США испугались решению Байдена, а в Пентагоне выступили против передачи американских ракет Киеву.
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