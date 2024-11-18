Сальдо ответил, когда удастся восстановить Каховскую ГЭС

Несколько лет потребуется для восстановления Каховской ГЭС, которая была повреждена 6 июня прошлого года в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», — заявил Сальдо. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что из-за серьезных разрушений процесс реконструкции ГЭС значительно усложняется.
По словам губернатора, на данный момент невозможно провести комплексное исследование дамбы и определить точные сроки восстановления и ориентировочные затраты. Основной проблемой является то, что разрушенная ГЭС расположена на линии боевого соприкосновения, что значительно усложняет проведение всех необходимых работ. Сальдо также отметил необходимость восстановления Каховской ГЭС, подчеркивая, что это поможет поднять экономику региона, реанимировать промышленность и сельское хозяйство, а также обеспечить водоснабжением население северо-западных районов Херсонской области и Крыма.
В июне 2023 году ВСУ ударили по Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате ударов была разрушена плотина электростанции. Ущерб от разрушения составил 11,5 миллиарда рублей. Было затоплено 46 территорий в Херсонской области. Пострадали и были госпитализированы 77 человек. Сальдо отмечал, что наполнение Каховского водохранилища займет не менее двух лет.
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