17 ноября 2024

Вода в Кургане соответствует санитарным нормам

Вода в Кургане признана безопасной после временного отключения
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская вода соответствует СанПиН после проверки «Водного Союза»
Курганская вода соответствует СанПиН после проверки «Водного Союза» Фото:

Вода в 19 контрольных точках Кургана соответствует требованиям СанПиН и безопасна для человека, сообщили в пресс-службе «Водного Союза». Исследования были проведены после остановки очистных сооружений водопровода «Арбинка».

«По результатам проверок, вода в 19 точках соответствует требованиям СанПиН „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“. Пробы, отобранные в детском саду на улице Урожайной, остаются в работе», — отметили в компании. Окончательные результаты проверки воды из детского сада на Урожайной будут известны 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Кургане 15 ноября с 0:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В ходе работ была заменена запорная арматура на стандартной сети.

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Вода в 19 контрольных точках Кургана соответствует требованиям СанПиН и безопасна для человека, сообщили в пресс-службе «Водного Союза». Исследования были проведены после остановки очистных сооружений водопровода «Арбинка». «По результатам проверок, вода в 19 точках соответствует требованиям СанПиН „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“. Пробы, отобранные в детском саду на улице Урожайной, остаются в работе», — отметили в компании. Окончательные результаты проверки воды из детского сада на Урожайной будут известны 19 ноября. Ранее сообщалось, что в Кургане 15 ноября с 0:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В ходе работ была заменена запорная арматура на стандартной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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