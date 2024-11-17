Вода в Кургане соответствует санитарным нормам

Вода в 19 контрольных точках Кургана соответствует требованиям СанПиН и безопасна для человека, сообщили в пресс-службе «Водного Союза». Исследования были проведены после остановки очистных сооружений водопровода «Арбинка».
«По результатам проверок, вода в 19 точках соответствует требованиям СанПиН „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“. Пробы, отобранные в детском саду на улице Урожайной, остаются в работе», — отметили в компании. Окончательные результаты проверки воды из детского сада на Урожайной будут известны 19 ноября.
Ранее сообщалось, что в Кургане 15 ноября с 0:00 до 24:00 будет приостановлена подача холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». В ходе работ была заменена запорная арматура на стандартной сети.
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