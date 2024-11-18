Главный азербайджанец Екатеринбурга написал тревожное письмо генералу ФСБ и Куйвашеву. Скрин

Лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге пожаловался на активистов и СМИ

18 ноября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински считает, что его репутацию очерняют Фото: Илья Московец © URA.RU Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински попросил инициировать проверку в отношении екатеринбургских СМИ, общественника Дмитрия Чукреева, директора «Крик ТВ» Евгения Губко и представителя «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» по УрФО Видади Мустафаева. По мнению Шыхлинского, они якобы ведут кампанию против него. Письмо (есть в распоряжении URA.RU) среди прочих направлено губернатору Евгению Куйвашеву, главе регионального УФСБ генерал-майору Игорю Николаеву, прокурору области Борису Крылову и начальнику ГУ МВД Александру Мешкову. «В октябре—ноябре в региональных СМИ развернулась информационная кампания, направленная на дискредитацию деятельности азербайджанцев Урала в целом и Свердловской областной общественной национально-культурной организации „Азербайджан Урал“ в частности, а также лично ее председателя Шахина Мутвалиевича Шыхлински. Эта кампания сводится к тому, что в крупнейшие региональные СМИ последовательно и скоординировано распространяются заведомо ложные утверждения о работе организации и ее руководителя», — следует из обращения. В тексте упоминаются Е1.ru, Ural Mash, URA.RU и «Крик ТВ». По мнению автора письма, ресурсы якобы очерняют диаспору, несмотря «на большой культурно-просветительский вклад, который она вносит в жизнь региона». Такая деятельность направлена на разжигание межнациональной розни и нетерпимости, убежден Шыхлински. А по отношению к нему кампания выливается в травлю, следует из письма. Губко, Чукреева и Мустафаева он называет идейными вдохновителями кампании. «Указанные лица преследуют собственные корыстные интересы в распространении этой порочной информации. Обращение адресовано, в том числе правоохранительным органам Свердловской области, поскольку ряд распространяемых ложных утверждений сопряжен с голословными обвинениями его в тяжких преступлениях, что, в свою очередь, образует состав преступления в действиях лиц, ответственных за организацию дискредитирующей кампании», — считает автор обращения. Новость по теме «Заказали, чтобы очернить нас»: главный азербайджанец Екатеринбурга заявил об атаке врагов Мустафаев и Чукреев говорили URA.RU, что не занимаются негативной кампанией против Шыхлински. «Он должен был заниматься интегрированием азербайджанцев, но не делает этого. Смещать его с этого поста никто не собирается. Он гасит соотечественников, которые хоть чего-то добились. Моя позиция с Губко и Чукреевым не связана, это получилось случайно», — комментировал Мустафаев. А Чукреев считает, что Шыхлински давно сам себя скомпрометировал на историях, связанных с бутлегерами, торговцами контрабандного табака. «То, что он утверждает, что это не правда, — это правда и это было! Конкретной задачи компрометировать его нет и быть не может, он представляет интересы большого числа жителей нашего региона. Но он должен быть примером, но, к сожалению, назвать его поведение примером — нельзя. Прессинга по отношению к нему нет, это обычная работа журналистов, рассказывающих о ситуации», — говорил активист. Связаться с Губко так и не удалось. Уже несколько недель торговый центр Baku Plaza, принадлежащий Шыхлински, активно мелькает в новостной повестке. 30 октября URA.RU писало о рейде, во время которого силовики якобы вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии в ресторане Nar&Sharab. Сам Шыхлински эти сведения опровергает. По его словам, спиртное временно не продается. А 12 ноября появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински уверяет, что к ним не причастен. Скрин: обращение азербайджанской диаспоры за подписью Шыхлински Скрин: обращение азербайджанской диаспоры за подписью Шыхлински Скрин: обращение азербайджанской диаспоры за подписью Шыхлински Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински попросил инициировать проверку в отношении екатеринбургских СМИ, общественника Дмитрия Чукреева, директора «Крик ТВ» Евгения Губко и представителя «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» по УрФО Видади Мустафаева. По мнению Шыхлинского, они якобы ведут кампанию против него. Письмо (есть в распоряжении URA.RU) среди прочих направлено губернатору Евгению Куйвашеву, главе регионального УФСБ генерал-майору Игорю Николаеву, прокурору области Борису Крылову и начальнику ГУ МВД Александру Мешкову. «В октябре—ноябре в региональных СМИ развернулась информационная кампания, направленная на дискредитацию деятельности азербайджанцев Урала в целом и Свердловской областной общественной национально-культурной организации „Азербайджан Урал“ в частности, а также лично ее председателя Шахина Мутвалиевича Шыхлински. Эта кампания сводится к тому, что в крупнейшие региональные СМИ последовательно и скоординировано распространяются заведомо ложные утверждения о работе организации и ее руководителя», — следует из обращения. В тексте упоминаются Е1.ru, Ural Mash, URA.RU и «Крик ТВ». По мнению автора письма, ресурсы якобы очерняют диаспору, несмотря «на большой культурно-просветительский вклад, который она вносит в жизнь региона». Такая деятельность направлена на разжигание межнациональной розни и нетерпимости, убежден Шыхлински. А по отношению к нему кампания выливается в травлю, следует из письма. Губко, Чукреева и Мустафаева он называет идейными вдохновителями кампании. «Указанные лица преследуют собственные корыстные интересы в распространении этой порочной информации. Обращение адресовано, в том числе правоохранительным органам Свердловской области, поскольку ряд распространяемых ложных утверждений сопряжен с голословными обвинениями его в тяжких преступлениях, что, в свою очередь, образует состав преступления в действиях лиц, ответственных за организацию дискредитирующей кампании», — считает автор обращения. Мустафаев и Чукреев говорили URA.RU, что не занимаются негативной кампанией против Шыхлински. «Он должен был заниматься интегрированием азербайджанцев, но не делает этого. Смещать его с этого поста никто не собирается. Он гасит соотечественников, которые хоть чего-то добились. Моя позиция с Губко и Чукреевым не связана, это получилось случайно», — комментировал Мустафаев. А Чукреев считает, что Шыхлински давно сам себя скомпрометировал на историях, связанных с бутлегерами, торговцами контрабандного табака. «То, что он утверждает, что это не правда, — это правда и это было! Конкретной задачи компрометировать его нет и быть не может, он представляет интересы большого числа жителей нашего региона. Но он должен быть примером, но, к сожалению, назвать его поведение примером — нельзя. Прессинга по отношению к нему нет, это обычная работа журналистов, рассказывающих о ситуации», — говорил активист. Связаться с Губко так и не удалось. Уже несколько недель торговый центр Baku Plaza, принадлежащий Шыхлински, активно мелькает в новостной повестке. 30 октября URA.RU писало о рейде, во время которого силовики якобы вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии в ресторане Nar&Sharab. Сам Шыхлински эти сведения опровергает. По его словам, спиртное временно не продается. А 12 ноября появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински уверяет, что к ним не причастен.