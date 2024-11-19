После видео с голой ученицей в гимназию Екатеринбурга нагрянула комиссия

19 ноября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Представители департамента образования выясняют подробности скандального инцидента в «дягилевке» Фото: Размик Закарян © URA.RU В гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» начала работать специальная комиссия. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к администрации Екатеринбурга. Проверяющим предстоит выяснить обстоятельства возникновения скандального видео с обнаженной ученицей. «Работают представители департамента образования города. Опрашивают учителей и гимназистов, которые могут прояснить ситуацию», — объяснил собеседник агентства. По одной из версий, которую озвучили сразу два источника URA.RU, видео не было сделано под угрозой насилия, как сообщалось ранее. Якобы две пятиклассницы ради шутки сняли на камеру, как их одноклассница разделась догола. Та, по утверждению инсайдеров, пошла на это добровольно. Откровенные кадры, предположительно, просочились к другим ученикам и даже разлетелись по другим школам, над девочкой стали смеяться. Директора гимназии Наталью Швидко после случившегося вызвали в прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» начала работать специальная комиссия. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к администрации Екатеринбурга. Проверяющим предстоит выяснить обстоятельства возникновения скандального видео с обнаженной ученицей. «Работают представители департамента образования города. Опрашивают учителей и гимназистов, которые могут прояснить ситуацию», — объяснил собеседник агентства. По одной из версий, которую озвучили сразу два источника URA.RU, видео не было сделано под угрозой насилия, как сообщалось ранее. Якобы две пятиклассницы ради шутки сняли на камеру, как их одноклассница разделась догола. Та, по утверждению инсайдеров, пошла на это добровольно. Откровенные кадры, предположительно, просочились к другим ученикам и даже разлетелись по другим школам, над девочкой стали смеяться. Директора гимназии Наталью Швидко после случившегося вызвали в прокуратуру.