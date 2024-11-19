Иконостас Рериха из Пермской художественной галереи перевезли в Эрмитаж

Иконостас работы Николая Рериха из собрания Пермской галереи покажут в Эрмитаже. В Санкт-Петербурге открывается масштабная выставка, приуроченная к дню рождения художника.
«В Главном штабе Эрмитажа открывается выставка „Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К . Рериха“. Одним из центральных экспонатов выставки стал иконостас Рериха из собрания Пермской художественной галереи — выдающееся произведение русской религиозной живописи начала XX века», — сообщает галерея.
Как ранее рассказывало URA.RU, осенью 2023 года иконостас Рериха демонстрировали в Третьяковской галерее в Москве. Многие шедевры Пермской художественной галереи гастролируют по России, так как музей в данный момент работает без собственного здания. Из Спасо-Преображенского собора галерея съехала в конце 2023 года, отдав его РПЦ. Новое здание для музея до сих пор не построено.
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