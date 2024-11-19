В Салехарде загорелся подъезд жилого дома

В Салехарде горит подъезд многоквартирника
В Салехарде горит подъезд двухэтажного многоквартирного дома по улице Чапаева. На месте возгорания уже работают пожарные. О происшествии сообщает telegram-канал «Мой Салехард».
«В 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. Сейчас на месте работают специальные службы», — пишет источник. Корреспонденту URA.RU информацию о пожаре подтвердили в окружном МЧС.
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