В Салехарде загорелся подъезд жилого дома

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В Салехарде горит подъезд многоквартирника
В Салехарде горит подъезд многоквартирника Фото:

В Салехарде горит подъезд двухэтажного многоквартирного дома по улице Чапаева. На месте возгорания уже работают пожарные. О происшествии сообщает telegram-канал «Мой Салехард».

«В 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. Сейчас на месте работают специальные службы», — пишет источник. Корреспонденту URA.RU информацию о пожаре подтвердили в окружном МЧС.

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В Салехарде горит подъезд двухэтажного многоквартирного дома по улице Чапаева. На месте возгорания уже работают пожарные. О происшествии сообщает telegram-канал «Мой Салехард». «В 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. Сейчас на месте работают специальные службы», — пишет источник. Корреспонденту URA.RU информацию о пожаре подтвердили в окружном МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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