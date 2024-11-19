Путин начал готовиться к большому разговору с россиянами

Президент России Владимир Путин готовится к Большой пресс-конференции и Прямой линии в декабре, встречаясь с руководителями парламентских фракций. Во время общения с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым глава государства особо отметил вклад россиян в развитие страны и победу в спецоперации. Как объяснили URA.RU эксперты, общение с партийными лидерами позволяет Путину лучше узнать запросы общества и вести политику в его интересах.
«В это непростое время мы — партия, наши активисты, сторонники — уверены, что мы, конечно, выйдем с победой из этого непростого времени, в том числе благодаря вам, вашей работе», — обратился Нечаев к Путину. Президент поспешил его поправить. «Благодаря народу России», — уточнил глава государства.
На прошлой неделе президент уже пообщался с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым и встретился с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким. Основной темой разговора с лидером «Новых людей» стал проект федерального бюджета на 2025—2027 годы. Нечаев представил Путину предложения партии об увеличении его доходности. Так, по словам главы фракции, источниками пополнения казны могли бы стать повышенные пошлины по некоторым товарам для всех стран Запада и увеличение стоимости трудового патента для мигрантов. «Ваше мнение интересно, потому что вы же работаете напрямую с предпринимателями и чувствуете эту среду», — отметил Путин.
Нечаев отдельно поблагодарил Путина за поддержку закона о майнинге. «В профицитных регионах не хватает электричества уже», — пошутил президент. В конце беседы глава государства заявил, что цель России на международной арене состоит не в том, чтобы «что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать».
Серию встреч президента с руководителями парламентских фракций следует рассматривать как подготовку Путина к большому разговору с россиянами в рамках ежегодной пресс-конференции и Прямой линии, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что оба мероприятия пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря.
«У каждой фракции есть какие-то свои контакты с обществом, и они делятся с президентом чаяниями своих избирателей. Президент таким образом демонстрирует, что учитывает мнение представителей различных партий в принятии решений. Зачастую те вопросы, которые поднимаются на встречах президента с лидерами фракций, потом реализуются в проводимой Путиным политике», — объяснил политолог.
Путин, интересуясь у партий запросами общества, также настраивает их на более активную работу со своими избирателями, добавил политолог Дмитрий Нечаев. «Путин хочет, чтобы была прямая связь между партийными бюрократами и конкретными людьми, с теми, кто выбрал их, к примеру, депутатами Госдумы. Путин стимулирует их и мотивирует заниматься конкретной тяжелой работой. Это особенно важно на фоне того, что в условиях спецоперации проблематика партий уходит на второй план», — резюмировал собеседник URA.RU.
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