После видео с голой гимназисткой в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

19 ноября 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Уголовное дело поручил завести Александр Бастрыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После скандала, разразившегося в Екатеринбурге из-за видео с голой ученицей гимназии №8, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СКР РФ. «В СМИ сообщается, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса осуществляли противоправные действия в отношении сверстницы и снимали это на видео, после чего распространили его среди учеников. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле», — говорится в сообщении. По этому факту председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также подготовить на его имя доклад. Скандал в гимназии «Лицей имени Дягилева» разразился после того, как стало известно, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили раздеться одноклассницу и сняли это на видео. По другой версии, девочка позировала добровольно ради шутки. Интимные кадры попали к другим ученикам, которые стали травить героиню видеоролика. В лицее началось расследование, директора учреждения вызвали в прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После скандала, разразившегося в Екатеринбурге из-за видео с голой ученицей гимназии №8, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СКР РФ. «В СМИ сообщается, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса осуществляли противоправные действия в отношении сверстницы и снимали это на видео, после чего распространили его среди учеников. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле», — говорится в сообщении. По этому факту председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также подготовить на его имя доклад. Скандал в гимназии «Лицей имени Дягилева» разразился после того, как стало известно, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили раздеться одноклассницу и сняли это на видео. По другой версии, девочка позировала добровольно ради шутки. Интимные кадры попали к другим ученикам, которые стали травить героиню видеоролика. В лицее началось расследование, директора учреждения вызвали в прокуратуру.