После видео с голой гимназисткой в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

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Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Уголовное дело поручил завести Александр Бастрыкин Фото:

После скандала, разразившегося в Екатеринбурге из-за видео с голой ученицей гимназии №8, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СКР РФ.

«В СМИ сообщается, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса осуществляли противоправные действия в отношении сверстницы и снимали это на видео, после чего распространили его среди учеников. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле», — говорится в сообщении.

По этому факту председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также подготовить на его имя доклад. Скандал в гимназии «Лицей имени Дягилева» разразился после того, как стало известно, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили раздеться одноклассницу и сняли это на видео. По другой версии, девочка позировала добровольно ради шутки. Интимные кадры попали к другим ученикам, которые стали травить героиню видеоролика. В лицее началось расследование, директора учреждения вызвали в прокуратуру.

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После скандала, разразившегося в Екатеринбурге из-за видео с голой ученицей гимназии №8, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СКР РФ. «В СМИ сообщается, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса осуществляли противоправные действия в отношении сверстницы и снимали это на видео, после чего распространили его среди учеников. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле», — говорится в сообщении. По этому факту председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а также подготовить на его имя доклад. Скандал в гимназии «Лицей имени Дягилева» разразился после того, как стало известно, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили раздеться одноклассницу и сняли это на видео. По другой версии, девочка позировала добровольно ради шутки. Интимные кадры попали к другим ученикам, которые стали травить героиню видеоролика. В лицее началось расследование, директора учреждения вызвали в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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