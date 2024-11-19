Арест членов ОПГ и спор за место в Курганской облдуме: главное за 19 ноября

Сотрудники Курганского управления ФСБ задержали членов нарко-ОПГ, а экс-директора управления капитального строительства Минина выпустили из-под домашнего ареста. Курганцы обсуждают «рожалки» местных чиновников и депутатов, и удивляются резкому росту цен на коттеджи. Главные события в Курганской области за 19 ноября — в подборке URA.RU.
Бывшие однопартийцы спорят из-за места в облдуме
У курганской фракции КПРФ появились вопросы к бывшему единомышленнику и скандальному депутату Максиму Пивоварову. Все из-за места в облдуме, которое может занять Пивоваров, если экс-коммунист Наталья Воробьева откажется от мандата. «Произошли некоторые провокации. Меня считают недостойным кандидатом. КПРФ хочет на это место найти другого коммуниста. Говорю сразу, я не отказываюсь от мандата. Поскольку я иду следующим в списке, то место в областной думе займу я. Назначение другого кандидата в обход моей персоне — нарушение законодательства Курганской области», — рассказал Пивоваров во время прямого эфира у оппозиционера Якова Сидорова. Ранее URA.RU писало, что Воробьева намерена уйти из облдумы по семейным обстоятельствам.
ФСБ накрыла очередную ОПГ
Сотрудники курганского УФСБ задержали членов организованной преступной группы, которые в Кетовском округе (так называемая курганская «Рублевка») варили наркотики. Задержанные обвиняются в производстве и попытке сбыта мефедрона, синтетического наркотического средства. Задержание произошло в момент, когда преступники пытались перевезти наркотик для дальнейшей переработки. «Жидкость, помещенную в пластиковые канистры, „варщики“ пытались перевезти в арендованную квартиру для последующего высушивания и фасовки, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Курганской области», — уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Чуть ранее ФСБ задержала банду Катайчика, которая также варила наркотики.
Экс-директору УКС Минину смягчили меру пресечения
Обвиняемому в превышении должностных полномочий экс-директору управлению капстроительства (УКС) Кургана Игорю Минину суд изменил меру пресечения, отменив домашний арест. «Суд изменил меру пресечения Минину с домашнего ареста на запрет определенных действий», — рассказал защитник Минина, адвокат Александр Зырянов. Такое решение было принято после ходатайства защиты, выступавшего за смягчение ограничений из-за необходимости посещения подсудимым медицинских специалистов. Бывшего руководителя УКС судят по делу о строительстве самой большой школы на 1500 мест в Кургане. Следствие считает, что Минин необоснованно подписал документы на оплату стройматериалов. Якобы впоследствии они не были закуплены. Сам подсудимый свою вину не признает и утверждает, что материалы находились на ответственном хранении, а через несколько лет были доставлены на объект. Сейчас суд заслушивает свидетелей по данному делу.
В Кургане выросли цены на коттеджи
Цены на коттеджи и загородные дома в Кургане выросли на 19%. За год недвижимость подорожала более чем на 429 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали риелторы. «В Кургане за год цены на коттеджи и дома взлетели почти на полмиллиона рублей. Это связано с тем, что у горожан вырос спрос на загородные дома на фоне роста ипотеки», — сообщают риелторы. За год средняя стоимость коттеджей увеличилась с 2,2 до 2,6 миллиона рублей. Только за последний месяц цена выросла на 190 тысяч рублей (+7%). До этого с мая показатели показывали умеренную стабильность. Снижение и рост цен не превышал 4%.
Курганцы обсуждают «рожалки» политиков
Разговоры о рождаемости особенно вспыхнули после заявления депутата Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтякова. Политик резко выступил против абортов и призвал к выполнению библейской заповеди. Ильтяков заявлял URA.RU о том, что «пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле». У самого депутата шесть детей, а у его брата депутата и бизнесмена Дмитрия Ильтякова — семь. Среди многодетных чиновников в рейтинге губернатор Вадим Шумов — у него четверо детей.
Социолог объяснил причины спада рождаемости
Социолог Андрей Мозолин выделяет несколько ключевых факторов, способствующих снижению рождаемости. «В Курганской области, как и в целом по России, демократическая ситуация не самая лучшая. Мы переживаем демократическую яму. Она не первая в нашей истории. Были демографические ямы после Первой мировой войны, потом после Гражданской войны и Великой Отечественной. Сейчас у нас еще накладывается яма, связанная с началом 90-х», — рассказал URA.RU Мозолин. Кроме того, рождение ребенка — это ответственный шаг, и родители должны быть уверены в своей финансовой стабильности. Мозолин подчеркивает, что для обеспечения ребенка до 18 лет потребуется около 15 миллионов рублей, что является значительной суммой для большинства семей.
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