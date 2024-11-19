ВСУ пытались прорваться к Москве: 42 беспилотника сбиты в шести регионах России

В Воронежской области украинские беспилотники атаковали площадки компании «Эфко»

20 ноября 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ оказались нацелены на несколько регионов России Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За четыре часа российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. Также БПЛА ликвидированы над Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями. О том, как регионы справились с атакой ВСУ, в материале URA.RU. 42 беспилотника атаковали шесть регионов В Брянской области было сбито наибольшее количество дронов. В этом регионе ПВО уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также отметили, что по одному БПЛА было ликвидировано в Курской, Орловской и Ростовской областях. На территориях Смоленской и Московской областей подбито пять и два дрона соответственно. Жители Подмосковья сообщали о взрывах Жители Московской области сообщили о прозвучавшей воздушной тревоге из-за беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители нескольких районов Московской области, включая Коломну, Голутвино и Колычево, сообщили о звуках взрывов. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, Москва». По сведениям очевидцев, в некоторых районах была слышна воздушная тревога. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ для получения официальных комментариев и разъяснений по ситуации. Ответ от ведомства ожидается. Осколки БПЛА повредили предприятие в Белгородской области О сбитых над Алексеевским округом беспилотниках рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что в результате падения осколков летательных аппаратов оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий региона. На территории сработала система противовоздушной обороны. Никто не пострадал, однако из-за ударов были зафиксированы повреждения на линии электропередач. Специалисты приступили к ее восстановлению. ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов Атаке как минимум пяти БПЛА подверглось предприятие в Воронежской области. Это привело к возгоранию. Согласно информации из telegram-канала губернатора региона Александра Гусева, на место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники с производства были эвакуированы в безопасное место. Службы ликвидировали последствия атаки БПЛА, эвакуировав производственный персонал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Позже выяснилось, что урон был нанесен двум промышленным площадкам компании ЭФКО, где выпускаются майонез, растительные масла и кетчупы. Как сообщила пресс-служба организации, обошлось без жертв. Характер нанесенных повреждений материальных объектов в настоящий момент уточняется. От атаки дронов пострадал завод «Виола» в Белгородской области. Беспилотники попали на территорию, где производится свежая молочная продукция. По сведениям РБК, персонал предприятия вывели, временно приостановив производственный процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За четыре часа российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. Также БПЛА ликвидированы над Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями. О том, как регионы справились с атакой ВСУ, в материале URA.RU. В Брянской области было сбито наибольшее количество дронов. В этом регионе ПВО уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также отметили, что по одному БПЛА было ликвидировано в Курской, Орловской и Ростовской областях. На территориях Смоленской и Московской областей подбито пять и два дрона соответственно. Жители нескольких районов Московской области, включая Коломну, Голутвино и Колычево, сообщили о звуках взрывов. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, Москва». По сведениям очевидцев, в некоторых районах была слышна воздушная тревога. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ для получения официальных комментариев и разъяснений по ситуации. Ответ от ведомства ожидается. О сбитых над Алексеевским округом беспилотниках рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что в результате падения осколков летательных аппаратов оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий региона. На территории сработала система противовоздушной обороны. Никто не пострадал, однако из-за ударов были зафиксированы повреждения на линии электропередач. Специалисты приступили к ее восстановлению. Атаке как минимум пяти БПЛА подверглось предприятие в Воронежской области. Это привело к возгоранию. Согласно информации из telegram-канала губернатора региона Александра Гусева, на место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники с производства были эвакуированы в безопасное место. Позже выяснилось, что урон был нанесен двум промышленным площадкам компании ЭФКО, где выпускаются майонез, растительные масла и кетчупы. Как сообщила пресс-служба организации, обошлось без жертв. Характер нанесенных повреждений материальных объектов в настоящий момент уточняется. От атаки дронов пострадал завод «Виола» в Белгородской области. Беспилотники попали на территорию, где производится свежая молочная продукция. По сведениям РБК, персонал предприятия вывели, временно приостановив производственный процесс.