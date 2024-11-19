ВСУ пытались прорваться к Москве: 42 беспилотника сбиты в шести регионах России

За четыре часа российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. Также БПЛА ликвидированы над Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями. О том, как регионы справились с атакой ВСУ, в материале URA.RU.
42 беспилотника атаковали шесть регионов
В Брянской области было сбито наибольшее количество дронов. В этом регионе ПВО уничтожила 32 беспилотных летательных аппарата, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также отметили, что по одному БПЛА было ликвидировано в Курской, Орловской и Ростовской областях. На территориях Смоленской и Московской областей подбито пять и два дрона соответственно.
Жители Подмосковья сообщали о взрывах
Жители нескольких районов Московской области, включая Коломну, Голутвино и Колычево, сообщили о звуках взрывов. Об этом рассказал telegram-канал «Осторожно, Москва». По сведениям очевидцев, в некоторых районах была слышна воздушная тревога.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ для получения официальных комментариев и разъяснений по ситуации. Ответ от ведомства ожидается.
Осколки БПЛА повредили предприятие в Белгородской области
О сбитых над Алексеевским округом беспилотниках рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона заявил, что в результате падения осколков летательных аппаратов оказались повреждены производственные помещения одного из предприятий региона.
На территории сработала система противовоздушной обороны. Никто не пострадал, однако из-за ударов были зафиксированы повреждения на линии электропередач. Специалисты приступили к ее восстановлению.
ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов
Атаке как минимум пяти БПЛА подверглось предприятие в Воронежской области. Это привело к возгоранию. Согласно информации из telegram-канала губернатора региона Александра Гусева, на место происшествия были направлены пожарные и другие оперативные службы. Сотрудники с производства были эвакуированы в безопасное место.
Позже выяснилось, что урон был нанесен двум промышленным площадкам компании ЭФКО, где выпускаются майонез, растительные масла и кетчупы. Как сообщила пресс-служба организации, обошлось без жертв. Характер нанесенных повреждений материальных объектов в настоящий момент уточняется.
От атаки дронов пострадал завод «Виола» в Белгородской области. Беспилотники попали на территорию, где производится свежая молочная продукция. По сведениям РБК, персонал предприятия вывели, временно приостановив производственный процесс.
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