ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов под Воронежем и Белгородом

Две промышленные площадки компании ЭФКО, расположенные в Воронежской области, были повреждены в результате атаки дронов 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЭФКО РБК.
«Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили в компании ЭФКО. Это подтверждает, что несмотря на атаку, удалось избежать человеческих потерь и на данный момент проводится оценка ущерба.
Тогда же целью атаки дронов стал завод ООО «Виола» в Белгоролской области. По информации пресс-службы компании, здание завода получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован, а производство временно приостановлено до подтверждения безопасности условий для работы сотрудников.
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