ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов под Воронежем и Белгородом

20 ноября 2024 в 03:49 Размер текста - 17 +

В результате атаки пострадавших нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две промышленные площадки компании ЭФКО, расположенные в Воронежской области, были повреждены в результате атаки дронов 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЭФКО РБК. «Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили в компании ЭФКО. Это подтверждает, что несмотря на атаку, удалось избежать человеческих потерь и на данный момент проводится оценка ущерба. Тогда же целью атаки дронов стал завод ООО «Виола» в Белгоролской области. По информации пресс-службы компании, здание завода получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован, а производство временно приостановлено до подтверждения безопасности условий для работы сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две промышленные площадки компании ЭФКО, расположенные в Воронежской области, были повреждены в результате атаки дронов 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЭФКО РБК. «Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили в компании ЭФКО. Это подтверждает, что несмотря на атаку, удалось избежать человеческих потерь и на данный момент проводится оценка ущерба. Тогда же целью атаки дронов стал завод ООО «Виола» в Белгоролской области. По информации пресс-службы компании, здание завода получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован, а производство временно приостановлено до подтверждения безопасности условий для работы сотрудников.