19 ноября 2024

ВСУ атаковали производства майонеза и йогуртов под Воронежем и Белгородом

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В результате атаки пострадавших нет Фото:

Две промышленные площадки компании ЭФКО, расположенные в Воронежской области, были повреждены в результате атаки дронов 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЭФКО РБК.

«Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили в компании ЭФКО. Это подтверждает, что несмотря на атаку, удалось избежать человеческих потерь и на данный момент проводится оценка ущерба.

Тогда же целью атаки дронов стал завод ООО «Виола» в Белгоролской области. По информации пресс-службы компании, здание завода получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован, а производство временно приостановлено до подтверждения безопасности условий для работы сотрудников.

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Две промышленные площадки компании ЭФКО, расположенные в Воронежской области, были повреждены в результате атаки дронов 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ЭФКО РБК. «Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет», — сообщили в компании ЭФКО. Это подтверждает, что несмотря на атаку, удалось избежать человеческих потерь и на данный момент проводится оценка ущерба. Тогда же целью атаки дронов стал завод ООО «Виола» в Белгоролской области. По информации пресс-службы компании, здание завода получило незначительные повреждения, весь персонал был эвакуирован, а производство временно приостановлено до подтверждения безопасности условий для работы сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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