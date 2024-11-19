В Горнозаводском районе будет введен туристический налог

В Горнозаводском городском округе будут взимать туристический налог с организаций и физических лиц, предоставляющих услуги временного размещения. Такое решение приняли депутаты местной Думы на заседании сегодня.
«Туристический налог будет введен поэтапно начиная с 2025 года. Налог будет распространяться на гостиницы, отели, хостелы и другие формы временного проживания. В первый год размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению, затем будет постепенно увеличиваться до 5% к 2029 году», — сообщается в документе, одобренном на заседании Думы.
Налог не будет применяться к услугам, оказываемым местным жителям округа и несовершеннолетним. По предварительным расчетам администрации, введение этого налога позволит ежегодно собирать не менее 535 тыс. рублей. Эти средства предполагается направить на развитие инфраструктуры и улучшение условий для туристов. Ранее туристический налог был введен в Перми, Краснокамском, Кунугрском, Кочевском и Чердынском округах.
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