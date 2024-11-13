13 ноября 2024

Чердынь присоединилась к кампании по взиманию туристического налога

Туристический налог в Пермском крае будут взимать власти Чердыни
© Служба новостей «URA.RU»
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Чердынь привлекает туристов старинными церквями
Чердынь привлекает туристов старинными церквями Фото:

Туристический налог будут взимать власти Чердыни Пермского края. Решение приняли депутаты местной думы.

«Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т.ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Решение депутаты местной думы приняли на сегодняшнем заседании», — сообщает telegram-канал «На местах».

Размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%. Ранее, как сообщало URA.RU, возможностью зарабатывать на туристах воспользовались власти Перми, Краснокамска, Кунгура и Кочево.

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Туристический налог будут взимать власти Чердыни Пермского края. Решение приняли депутаты местной думы. «Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т.ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Решение депутаты местной думы приняли на сегодняшнем заседании», — сообщает telegram-канал «На местах». Размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%. Ранее, как сообщало URA.RU, возможностью зарабатывать на туристах воспользовались власти Перми, Краснокамска, Кунгура и Кочево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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