Чердынь присоединилась к кампании по взиманию туристического налога

Туристический налог будут взимать власти Чердыни Пермского края. Решение приняли депутаты местной думы.
«Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т.ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Решение депутаты местной думы приняли на сегодняшнем заседании», — сообщает telegram-канал «На местах».
Размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%. Ранее, как сообщало URA.RU, возможностью зарабатывать на туристах воспользовались власти Перми, Краснокамска, Кунгура и Кочево.
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