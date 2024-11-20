Основательницу похоронного бюро возмутил гроб Светличной

С актрисой Светланой Светличной попрощались в Москве 20 ноября. Церемония проходила в Доме кино. На сцене установили деревянный гроб, вокруг которого были цветы и венки, и черно-белый портрет звезды советского кинематографа. В беседе с корреспондентом URA.RU основатель самарского похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева рассказала о модели гроба, выбранного для актрисы.
Специалист, оценив кадры с прощания, сделала вывод: такой гроб не стоит даже 200 тысяч рублей. Костылева считает, что организаторы похорон совершенно не приложили усилий, чтобы красиво и достойно проститься со Светланой Светличной. Не продумали они и то, в каком виде бывший секс-символ предстанет перед пришедшими с ней проститься.
«Гроб похож на дубовый шестигранный. Стоимость такой модели порядка 180 000 рублей, но это если он действительно дубовый. Если говорить честно, то я в шоке от выбора гроба для Светличной. Во-первых, он безобразно большой! Это же сильно бросается в глаза! Во-вторых, у самой актрисы нет грима на лице. Вспомните, как хоронили Людмилу Гурченко, и взгляните на то, как не постарались над лицом Светланы Светличной. В-третьих, такой актрисе подошел бы белый гроб. Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю. Можно было красиво проводить в последний путь человека», — возмутилась Костылева.
Попрощаться со Светличной пришли ее поклонники, звездные друзья и коллеги, среди которых были Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Иван Николаев и другие. После прощания в Доме кино гроб актрисы увозили на кладбище под бурные аплодисменты собравшихся. В этот пасмурный московский день Светлана Светличная слышала свое последнее «Браво!» от почитателей ее таланта.
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в «актерском городке». Актриса умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Последние месяцы она боролась с серьезными проблемами со здоровьем, исправить которые врачи, увы, были уже не в состоянии.
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